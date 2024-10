La présentation du Robotaxi de Tesla est de plus en plus attendue. L'événement, qui sera également diffusé sur les chaînes X et YouTube de l'entreprise dans la nuit du 10 au 11 octobre en France et en Europe, revêt une importance particulière pour Tesla : Elon Musk et ses collaborateurs sont à la croisée des chemins. Pour comprendre de quoi nous parlons, il suffit de citer le titre donné à la soirée : We Robot.

Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Tesla va au-delà de la voiture électrique pour embrasser un concept plus large de technologie verte basée sur l'intelligence artificielle. Mais s'agit-il vraiment d'une innovation ? Se lancera-t-elle réellement dans de nouvelles formes d'activité ? Nous examinons les avantages et les inconvénients d'un changement aussi radical.

Des voitures aux services

Commençons par ce qui se passe aux États-Unis, le premier marché de Tesla. Le sentiment à l'égard de l'entreprise est en train de changer, notamment à cause d'Elon Musk, qui ne manque jamais une occasion de débiter des opinions personnelles qui ne sont pas partagées par tous (de son soutien à Trump à sa gestion du X et du reste). Mais aussi à cause d'une gamme de produits de plus en plus obsolète et de la concurrence grandissante, qui grignote des parts avec un nombre croissant de modèles zéro émission qui ont lentement fait passer Tesla sous la barre des 50 % du marché des véhicules électriques.

La croissance ralentit et les trimestres au cours desquels les livraisons ne sont pas à la hauteur des attentes commencent à apparaître régulièrement après plus de dix ans d'expansion ininterrompue. Alors pourquoi ne pas se concentrer sur autre chose ? Sur quelque chose où les autres constructeurs sont plus en retard et où Tesla peut encore prendre un énorme avantage concurrentiel. Il s'agit de l'intelligence artificielle et de la conduite autonome, ingrédients clés de produits tels que le Robotaxi et l'Optimus.

Tesla Les robots humanoïdes de Tesla au travail dans une usine Gigafactory

Adieu les transports publics

En bref, alors que Tesla gagne actuellement de l'argent presque exclusivement en vendant des voitures, l'offre de services de mobilité pourrait générer des revenus récurrents. Le secteur devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la prochaine décennie, pour valoir des centaines de milliards de dollars.

Même, selon les déclarations d'Elon Musk, le coût du service Robotaxi pourrait être si bon marché qu'il rendrait le service public inutile dans de nombreuses régions du monde.

Un test de maturité... de la FSD

Avec le Robotaxi, Tesla pourrait atteindre un autre objectif d'image clé. En mettant sur la route un véhicule entièrement autonome, sans volant ni pédales, l'entreprise prouverait une fois pour toutes la valeur de sa technologie de conduite autonome intégrale, qui est à la traîne depuis des années et qui suscite pas mal de discussions.

Comment Tesla envisage l'autopilotage intégral

Avec une FSD mature et définitive, Tesla pourrait être la première entreprise à lancer une flotte de Robotaxi à grande échelle, s'imposant ainsi comme un leader mondial de la technologie. Cela aurait d'énormes répercussions positives sur l'image de la marque et générerait une augmentation considérable des ventes.

Une nouvelle façon d'utiliser la voiture

Le Robotaxi est également important pour une autre raison. En effet, toutes les Tesla pourront potentiellement circuler seules, sans conducteur, grâce à un logiciel de conduite autonome. Les Tesla "normales", à ce moment-là, pourraient devenir attractives pour une multitude de conducteurs qui pourraient choisir Tesla précisément parce qu'ils utiliseraient leurs voitures comme des taxis sans chauffeur quand ils n'ont pas besoin de les utiliser eux-mêmes à des fins lucratives.

En bref, le Robotaxi inaugurerait un nouveau concept de propriété automobile qui aurait un impact positif sur les ventes de tous les modèles. De plus, avec une énorme flotte de voitures électriques sur les routes, Tesla pourrait collecter et traiter une quantité gigantesque de données. Bien plus que n'importe quel autre constructeur automobile, ce qui rendrait de plus en plus difficile pour les autres de se battre à armes égales.

Les répercussions sur le marché boursier

Enfin, il y a la question de la valeur des actions. La voiture électrique n'est plus aussi attrayante pour les investisseurs qu'elle l'a été. Les petits épargnants, comme les grands fonds, sont à l'affût de la prochaine grande affaire. Ils veulent profiter d'une technologie révolutionnaire capable de générer le type de rendement que les voitures à batterie ne peuvent plus garantir.

Le Robotaxi, la technologie qui l'accompagnera sur le marché, les nouvelles opportunités commerciales qu'il ouvre, pourraient être considérés comme la révolution du monde des transports. Elon Musk lui-même a déclaré que la valeur de l'action pourrait croître de manière exponentielle avec le lancement du nouveau véhicule. Tesla en tirerait donc d'énormes bénéfices.