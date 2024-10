Mise à jour : Dan Bednarski, directeur financier et directeur général, a fait une déclaration supplémentaire à Motor1 concernant les activités commerciales de Radford dans un avenir proche :

"Radford Motors a décidé d'aller de l'avant avec la restructuration de la dette et le dépôt de plainte en raison de l'incompatibilité de la propriété. Nous sommes allés au tribunal à plusieurs reprises avec ces poursuites civiles et le juge a cité des preuves insuffisantes pour ces réclamations de mauvaise gestion et de fraude, à plusieurs reprises. La restructuration de la dette nous permet d'aller de l'avant avec le changement de propriétaire d'une manière qui nous permet de poursuivre nos activités quotidiennes."

Radford Motors a présenté sa première voiture en 2021, l'adorable Type 62-2 basée sur Lotus. Le présentateur de télévision Ant Anstead et l'ancien champion du monde de F1 Jenson Button, aux côtés d'autres partenaires, ont fait revivre le nom emblématique de Radford avec des plans pour mettre la voiture de sport Type 62-2 en production limitée. Mais aujourd'hui, ces projets semblent être remis en question.

Au début du mois, Finest Coachbuilding Group LLC, la plus grande entité de Radford, a déposé une demande de mise en faillite. Les documents ont été déposés auprès du tribunal des faillites du district du Delaware le 10 octobre, et la société a confirmé son dépôt de bilan à Motor1 dans un communiqué.

"Radford Motors fait l'objet d'une restructuration, qui prévoit la mise en œuvre de changements stratégiques visant à renforcer nos bases pour l'avenir. Au cours de ce processus, il est prévu que certaines transitions de propriété se produisent, ce qui constitue une étape importante de notre évolution. Les propriétaires actuels de Finest Coachbuilding Group LLC sont Pastor Velasco, Roger Behle, Ant Anstead, Jenson Button et Izzy Roa. Ces changements s'inscrivent dans le cadre de notre stratégie globale visant à ouvrir la voie à de nouveaux investissements et à souligner notre engagement en faveur d'une croissance continue et soutenue. Nous sommes enthousiasmés par le chemin à parcourir et restons concentrés sur la poursuite de nos activités habituelles avec une énergie et un objectif renouvelés." - Dan Bednarski, directeur financier et directeur général de Finest Coachbuilding Group LLC

Radford affirme qu'elle obtiendra de nouveaux financements dans le cadre du plan de restructuration et tentera de rationaliser ses opérations, mais que l'entreprise reste déterminée à construire des voitures de sport de luxe à l'avenir.

Cette nouvelle intervient trois ans seulement après la création de l'entreprise. Radford a présenté son projet Type 62-2 à la fin de l'année 2021, une voiture de sport basée sur l'Evora et équipée d'un V-6 de 3,5 litres développant jusqu'à 600 chevaux. L'entreprise s'est même attaquée à la course de côte de Pikes Peak en 2023, proposant sa voiture de course Type 62-2 à la vente après coup pour la coquette somme d'un million de dollars.

On ne sait pas encore ce que cette nouvelle signifie pour la production de la voiture de sport Type 62-2, ni pour l'avenir de la marque Radford telle que nous la connaissons, mais nous vous tiendrons au courant de cette histoire au fur et à mesure de son évolution.