Vous vous souvenez peut-être de la version délirante de la Type 62-2 de Radford Motors, dotée d'un énorme spoiler avant et d'un tout aussi énorme aileron arrière, présentée lors de la course de côte internationale de Pikes Peak de cette année. Aujourd'hui, vous pouvez en posséder une... à condition d'être prêt à débourser au moins 1 million de dollars.

Radford appelle cette version la Type 62-2 Track Car Edition et, comme son nom l'indique, il ne s'agit pas d'un véhicule homologué pour la route. Par rapport à la voiture de route, la carrosserie est plus large d'environ 15 cm et une monocoque en carbone-composite est installée en dessous. Ces changements apportent également des révisions au châssis, à la conception du dessous de caisse et à la géométrie des suspensions. La machine ne pèse que 860 kg, ce qui signifie que les énormes éléments aérodynamiques devraient permettre à la voiture de ne pas sortir de la piste.

Galerie: Radford Motors Type 62-2 Track Car Edition

12 Photos

Comme la voiture de course de Pikes Peak, la Type 62-2 Track Car est équipée d'un V6 suralimenté de 3,5 litres monté en position centrale qui développe 710 chevaux. La puissance est transmise aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses séquentielle à palettes. Le système de refroidissement a également été amélioré. Radford estime que la voiture peut atteindre 100 km/h en 2,2 secondes et une vitesse maximale de 257 km/h, ce qui semble très intéressant pour une journée sur circuit.

"Notre voiture victorieuse à Pikes Peak cette année était le premier exemplaire de notre nouvelle Type 62-2 Track Edition", a déclaré l'ancien pilote de Formule 1 et cofondateur de Radford, Jenson Button, dans un communiqué. "Une machine née pour dompter la montagne".

Radford traite chaque Track Car Edition comme une commande individuelle. Cela signifie que les acheteurs peuvent décider d'avoir un ou deux sièges et de choisir une conduite à gauche ou à droite. L'entreprise est même disposée à collaborer avec les clients pour que leurs véhicules participent à des compétitions spécifiques telles que Pikes Peak ou Goodwood Hill Climb.

Galerie: Lotus Type 62-2 par Radford

12 Photos

Radford a présenté la Type 62-2 (ci-dessus), homologuée pour la route, en 2021 et a terminé les essais de préproduction plus tard dans l'année. Sa forme s'inspire de la voiture de course Lotus Type 62 de la fin des années 1960 et utilise certains composants de l'Evora moderne. Les acheteurs peuvent opter pour un V6 suralimenté de 3,5 litres développant 430, 500 ou 600 chevaux, selon le niveau de finition. Des boîtes de vitesses manuelles à six rapports et à sept rapports à double embrayage sont disponibles. Plutôt que d'utiliser des rétroviseurs latéraux, des caméras montées sur des tiges dans les ailes permettent au conducteur de voir l'extérieur du véhicule. La production est limitée à 62 exemplaires.