Que vous soyez attentif ou moyennement regardant sur l’entretien de votre véhicule, il y a bien une chose que vous devez savoir sur celui-ci : faire une vidange régulière est tout bonnement indispensable !

Tous les lecteurs de cet article n’auront pas forcément eu à apprendre cela en leur temps, mais le Code de la Route impose désormais que les candidats passant le test connaissent certains gestes de contrôle de l’état de leur véhicule, ou soient tout du moins capables de comprendre la raison pour laquelle le faire est important. C’est le cas quand il s’agit de faire la vidange de sa voiture, qui est même essentielle pour éviter une casse moteur et consiste en un remplacement et renouvellement de l’huile circulant à travers celui-ci.

La vidange tient compte de la spécificité du moteur, qu’il emploie un carburant essence ou diesel. Les professionnels de l’entretien automobile recommandent qu’une vidange soit réalisée tous les 10000 à 15000 kilomètres, selon l’automobile, son âge, et, justement, son kilométrage total.

Les raisons pour lesquelles il faut vidanger sa voiture

Commençons par le pourquoi du comment ! L’entretien basique d’une voiture comprend la vidange : cet entretien a pour but de vous maintenir en sécurité, vous et les autres usagers de la route, et de limiter les nuisances (pannes) et coûts associés à des dysfonctionnement de votre véhicule. Une automobile n’est rien d’autre qu’une complexe accumulation de mouvements mécaniques internes ; fluides, frottements, vibrations, saletés, chocs, sont autant de choses qui mettent à mal ses rouages au fil du temps.

La vidange d’une voiture est une purge de l’huile déjà usée qui a fait son chemin dans le moteur dans le but de lubrifier celui-ci. Un moteur mal lubrifié peut tout simplement tomber en panne, voire rompre ou menacer de rompre, ce que le système interne est conçu pour avertir en urgence avec les voyants lumineux du tableau de bord. Ceux-ci sont à prendre très au sérieux, et si un affichage orange ou rouge arrive sur votre tableau de bord, arrêtez-vous immédiatement et examinez celui-ci en vous référant à la notice d’utilisation du véhicule ou à un site d’information fiable sur internet.

Pour en revenir aux bienfaits de l’huile pour votre moteur, celle-ci est indispensable au bon fonctionnement des arbres à cames, vilebrequins, pistons, bielles et soupapes. Une bonne lubrification évite par définition les frictions et évite une usure prématurée et non nécessaire. La vidange consiste à non seulement récupérer l’huile usée, mais à en réintroduire de la neuve correspondant aux besoins qualitatifs et quantitatifs du moteur de la voiture. Pour une vidange efficace, il convient également de remplacer le filtre à huile, chargé de stocker les impuretés. Il est parfois aussi nécessaire de racheter un joint d’étanchéité, soumis à l’usure du quotidien.

Le bon moment pour faire la vidange

On l’a dit, les recommandations concernant la vidange sont de faire celle-ci tous les 10000 à 15000 kilomètres selon l’âge de votre véhicule.

Gardez tout de même en tête que même une voiture qui ne roule pas nécessite de l’entretien et qu’une vidange tous les ans est globalement recommandée. Les avantages d’un entretien régulier sont nombreux : il vous permet tout d’abord de garantir une meilleure vie à votre mécanique. Mais comme l’usure est quelque chose que vous ne voyez ou constatez pas au quotidien, peut-être serez-vous plus sensible à un autre argument de poids : le coût !

En effet, la consommation d’une voiture s’en trouve optimisée, sans parler ainsi des émissions moindres. L’une des raisons à cela est que le moteur a tendance à moins chauffer et mieux refroidir lorsqu’il est correctement lubrifié. Moins d’impuretés ou de corrosion peuvent se développer dans les méandres du système, irriguant ainsi de manière plus satisfaisante toutes les composantes mécaniques les plus sensibles à l’usure.

Souvenez-vous également que le contrôle technique obligatoire réalisé à intervalles de temps réguliers sur les véhicules se concentre sur des points tels le test des émissions de gaz d’échappement.

La nécessité d’une vidange pourra être influencée par divers facteurs relatifs à l’utilisation quotidienne de la voiture, comme le fait d’être plutôt utilisée pour des trajets plutôt courts ou prolongé, l’âge du véhicule ou encore le type de carburant propulsant le moteur. Souvenez-vous en gardant vos factures ou notez si les filtres et les joints ont aussi été changés lors de la dernière vidange en date. Il peut également être utile de conserver les factures de ces pièces et leurs références, si vous faites les vidanges vous-même, afin de ne pas perdre excessivement de temps à retrouver la référence nécessaire à chaque fois que vous allez vous intéresser au sujet !

Veuillez également vous rappeler du fait qu’une vidange seule ne suffit pas ! Un moteur consomme de l’huile et il est important de régulièrement le désaltérer ! Les trajets en zones urbaines ou à faible vitesse encrassent plus facilement le moteur et consomment plus d’huile. Il est fréquent que les manufacturiers automobiles recommandent un contrôle tous les 1000 kilomètres. Profitez par la même occasion de cette vérification du niveau d’huile pour reprendre aussi les autres petites vérifications, telles que le liquide de lave-vitres ou encore le liquide de refroidissement.