Depuis six saisons, le constructeur allemand livre aux joueurs de basket du Real Madrid ses derniers modèles. Une fois n'est pas coutume, les basketteurs prendront le volant de plusieurs modèles aux anneaux, le plus populaire est sans doute le Q8. En effet, pas moins de neuf Audi Q8 ont été livrés aux sportifs. Le reste de l'équipe a opté pour des Audi Q7 et Q5.

Le plus frappant est le choix de Sergi Llull, c'est le seul joueur qui ne se rendra pas à l'entrainement avec un SUV, mais avec une supercar ; une super belle Audi R8 Performance blanche.

L'un des modèles les plus puissants d'Audi dispose de la transmission Quattro et du moteur V10 atmosphérique de 620 ch. Dans sa variante coupé, la supercar est capable d'atteindre une vitesse de pointe de pas moins de 331 km/h et d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes.

L'entraineur Pablo Laso est plus conservateur. Il a opté pour un modèle plus confortable et statuaire à l'image de l'Audi A6 Allroad 50 TDI quattro tiptronic. Ce modèle développe tout de même 286 ch.

Pour votre information, les Audi Q7 et Q8 livrées embarquent le moteur 50 TDI. Ils développent également la bagatelle de 286 ch. Quant à l'Audi Q5 40 TDI, le SUV doit se contenter de seulement 204 ch.

Sans plus attendre, nous vous laissons découvrir la liste complète des modèles Audi choisis par les joueurs du Real Madrid Basketball. Et vous... Quel modèle choisiriez-vous ?