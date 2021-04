Londres, 15 avril 2021 - À l’aube du début de la saison 2021, le Championnat britannique de Superbike a lancé sa chaîne dédiée sur la plateforme OTT de Motorsport Network, Motorsport.tv.

La chaîne transportera les fans dans les coulisses du championnat en fournissant des aperçus du paddock et des résumés de chaque manche de la saison. Des interviews des pilotes et les actualités du monde du British Superbike seront également disponibles, faisant de cette chaîne un incontournable pour tout fan de sport à deux-roues.

Bénéficiant de l'exposition supplémentaire que le championnat obtiendra grâce à sa chaîne Motorsport.tv et au futur service d'information en continu Motorsport.tv Live, le British Superbike profitera de l'audience mondiale Motorsport Network, qui atteint 56 millions de visiteurs chaque mois et sera en mesure de placer son contenu devant les fans, anciens comme nouveaux. Cela aidera le championnat à rester pertinent et attrayant dans cette nouvelle ère numérique des sports mécaniques.

Il s’agit du dernier partenariat en date de Motorsport Network depuis le lancement des chaînes dédiées l’an dernier, et du premier pour les passionnés de motos. Le British Superbike rejoint le Championnat du monde des Rallyes de la FIA, la NASCAR, le Championnat britannique de Tourisme, la Race of Champions, Mercedes, Porsche, Lamborghini, Audi, Jaguar et les W Series, faisant de Motorsport.tv le rendez-vous des passionnés de sports mécaniques.

Motorsport.tv Live, la première chaîne d'information en continu et en direct sur les sports mécaniques et l'industrie automobile, sera lancée cette année et diffusera des informations de dernière minute dans le monde entier. Motorsport.tv Live sera diffusée depuis des studios situés à Londres et à Miami.

Stuart Higgs, directeur du Bennetts British Superbike Championship : "Nous sommes fiers de nous associer à Motorsport Network pour attirer plus de fans de sports mécaniques vers le Bennetts BSB. Atteindre notre public de cette nouvelle manière permettra de mettre en avant le riche spectacle de ce sport et d'enthousiasmer de nouveaux fans pour la saison 2021 à venir. Je suis impatient de voir la chaîne évoluer et grandir pour accueillir les fans, anciens comme nouveaux."

James Allen, président de Motorsport Network : "Notre programme de chaînes partenaires sur Motorsport.tv est en train de créer un rendez-vous pour les fans de tous types de sports mécaniques et nous sommes ravis d'y ajouter le plus grand championnat national de moto du monde. Le British Superbike aura sa propre chaîne dédiée et nous sommes impatients de faire découvrir à un tout nouveau public ce monde passionnant de la course.

Nous apporterons une valeur ajoutée plus tard dans l'année, lorsque nous lancerons notre service innovant d'informations continues Motorsport.tv Live, qui permettra aux fans de recevoir les dernières informations sur ce qui se passe dans notre sport et de se sentir comme des initiés. L'ajout de nouveaux championnats au programme de la chaîne est une excellente chose pour notre base de fans en ligne et pour les séries que nous présentons au public numérique."