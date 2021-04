La Voiture Noire de Bugatti a fait sensation en 2019. Elle a été dévoilée au salon de Genève et comme vous n'êtes pas sans le savoir, il s'agit d'un modèle produit en un seulement un seul exemplaire.

L'identité de son heureux et riche propriétaire n'a pas été dévoilée. Plusieurs noms ont été évoqués : Cristiano Ronaldo, Ferdinand Piëch (décédé en 2019), Badr Bin Saud... Ce modèle, unique donc, est la voiture neuve la plus chère au monde. Son prix est de 11 millions d'euros HT !

Jusqu'à présent, cette Bugatti n'a jamais quitté la scène. Comme annoncé par son constructeur, La Voiture Noire de spectacle n'avait ni intérieur ni moteur (elle était motorisée par un petit moteur électrique pour les techniciens puissent la déplacer). Ce n'était qu'un prototype que le fabricant du groupe Volkswagen espérait produire au cours des deux prochaines années.

Nous sommes en 2021 et voilà que la Bugatti La Voiture Noire a pour la première fois été aperçue sur la route. Sur Instagram, de nombreux comptes ont publié les photos de l'hypercar en train d'être testée en Alsace, fief de la marque.

Immatriculée W-238-HT (cette immatriculation a été utilisée par de nombreux prototypes Bugatti), le modèle de série semble similaire au prototype. Si l'on observe attentivement, on remarque quelques légers changements comme les jantes, l'absence des six canules d'échappement et les détails au niveau des voies d'air du capot. Bien sûr, la couleur de la carrosserie ne change pas, c'est noir !

Comme toutes les Bugatti en vente, La Voiture Noire est motorisée par le moteur W16 de 8,0 litres de cylindrée. Il développe 1500 ch pour 1600 Nm de couple, assez pour catapulter ce chef-d'œuvre de 0 à 100 km/h en seulement 2,4 secondes jusqu'à atteindre une vitesse de pointe de 420 km/h. Elle n'aura pas l'occasion de le faire bien souvent car elle passera probablement le plus clair de son temps à l'arrêt, c'est une pièce unique à collectionner sans modération.