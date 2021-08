La Mazda Miata est l'une des voitures les plus aimées au monde. Ce n'est un secret pour personne que l'humble Mazda Miata peut tout faire, sauf transporter quatre personnes et faire du tout-terrain. Cette construction folle n'ajoute pas de sièges arrière et utilise plutôt un groupe motopropulseur et un moteur Subaru WRX pour en faire un monstre de rallye sur la route.

La construction finale est une Miata plus baroudeuse que le modèle de série, offrant un plaisir de conduite et du fun sur n'importe quel terrain.

David Patterson, de la chaîne YouTube ThatDudeInBlue, a l'occasion de conduire un grand nombre de voitures différentes. Dans sa dernière vidéo, nous pouvons voir l'une de ses constructions préférées en action. Cette Mazda Miata NA transformée en WRX est l'une des constructions les plus intéressantes et uniques présentées sur sa chaîne.

Le constructeur Caleb a sa propre chaîne YouTube, Gingium, où vous pouvez trouver une série de vidéos détaillées couvrant toutes ses constructions. Cette Mazda Miata a commencé sa vie comme une Miata NA normale, prête à être conduite sur des routes de campagne. Puis Caleb a mis la main sur une Subaru Impreza WRX Bugeye accidentée, datant de 2000 à 2002, et s'est mis au travail sur son projet de Frankenstein.

Le train de roues arrière motrices et le moteur 4 cylindres en ligne de la Miata ont été retirés. À leur place, Caleb a greffé le groupe motopropulseur complet de la WRX, ce qui a nécessité beaucoup d'ingénierie. La Mazda Miata à transmission intégrale qui en résulte peut sembler un peu brute sur les bords, mais chaque pièce de cette construction a été analysée et exécutée à la perfection.

Bien que la plupart des Miata aient disparu, cela ne signifie pas que ce monstre transformé en WRX n'est pas amusant. En fait, cette construction unique est bien plus amusante qu'une Miata normale et repousse les limites de ce qu'une Miata peut vous apporter.