À quoi ressemblera la voiture du futur ? Difficile de le dire. Au cours des dernières décennies, la technologie automobile s'est développée de manière incroyable et imprévisible.

Des voitures capables de se déplacer en crabe comme le GMC Hummer EV, un modèle diesel capable d'atteindre 100 km/l comme la Volkswagen XL1 et une voiture électrique pouvant accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes comme la Rimac Nevera.

Des réalisations qui auraient pu relever de la science-fiction à la fin des années 1990 sont aujourd'hui une réalité. Et qui sait ce que demain nous réserve ? Leasing.com a publié une curieuse étude menée au Royaume-Uni.

Attention à la sécurité

Le site britannique a réalisé une enquête auprès de 100 automobilistes, leur demandant ce qu'ils attendent des modèles des prochaines années. Parmi les personnes interrogées, 55 % ont donné la priorité à la sécurité, demandant que les voitures du futur aient un habitacle entièrement recouvert d'airbags.

Dans le même temps, ils appellent à un investissement accru dans la connectivité et le "dialogue" entre les voitures pour signaler les accidents et les incidents sur la route, un système qui est actuellement piloté par plusieurs marques.

Enfin, certains imaginent des volants "intelligents" capables de surveiller les signes vitaux tels que le rythme cardiaque, la pression sanguine et le niveau d'oxygène.

On veut une machine à café !

Une partie plus restreinte, mais néanmoins importante, du public interrogé a indiqué vouloir plus de divertissements à bord. Les personnes interrogées s'attendent à des tableaux de bord et des cockpits de plus en plus connectés, remplis d'écrans capables de communiquer immédiatement des informations grâce à la réalité virtuelle.

Et puis, il faut une machine à café. En effet, grâce aux logiciels de conduite autonome de niveau 5, les voitures de demain deviendront de véritables pièces à vivre pour travailler ou rencontrer des personnes. Alors pourquoi ne pas recréer l'atmosphère d'un bureau (ou d'une maison) avec un expresso confortable et fraîchement préparé ?

Mais outre l'habitacle, des voix s'élèvent pour réclamer de plus en plus de panneaux solaires afin d'accroître l'autonomie. Comme pour la communication Car-to-X, de nombreux fabricants sont intéressés par le développement. À cet égard, la société néerlandaise Lightyear est à un stade avancé du projet de la One, une berline électrique dotée de panneaux photovoltaïques capables de porter l'autonomie globale à plus de 700 km.