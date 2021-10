Autoblog Argentina est le site d'actualité automobile le plus lu du pays et sera renommé Motor1.com Argentina .

. Motorsport Network lancera également InsideEVs Argentina.

(Miami, Floride) - 25 octobre 2021 - Motorsport Network annonce aujourd'hui avoir fait l'acquisition d'Autoblog Argentina, site d'actualité automobile le plus lu du pays. Le site Autoblog Argentina migrera vers la plateforme Motorsport Network sous le nom Motor1.com Argentina. Motorsport Network annonce également le lancement de InsideEVs Argentina, partie intégrante de la propriété numérique Inside EV couvrant l'actualité des véhicules électriques.

Motor1.com Argentina proposera des informations ciblées à destination d'un public hispanophone en Amérique latine, mettant l'accent sur les voitures neuves et d'occasion pour les acheteurs et les passionnés. Le contenu inclura des actualités, des critiques, des guides d'achat et tarifaires ainsi que des vidéos premiums. InsideEVs Argentina s'attachera à offrir l'actualité quotidienne des véhicules électriques, ainsi qu'une couverture approfondie examinant le pourquoi et le comment de ces véhicules.

Filippo Salza, Président de la branche Automobile de Motorsport Network : "L'Argentine représente l'un des plus grands marchés automobiles d'Amérique du Sud. Motor1.com est déjà l'un des plus grands sites internet en matière d'actualité de l'industrie automobile, et l'acquisition d'Autoblog Argentina, ainsi que le lancement de Motor1.com et InsideEVs Argentina, soutiennent la stratégie commerciale internationale de Motorsport Network et son essor dans de nouveaux territoires."

Carlos Cristófalo, fondateur d'Autoblog Argentina et nouveau directeur de Motor1.com Argentina : "Nous sommes très heureux d'intégrer le portefeuille de Motorsport Network et de la famille Motor1, en plus de lancer InsideEVs Argentina, qui mettra l'accent sur les tendances locales en matière de mobilité. L'équipe talentueuse qui a fait le succès d'Autoblog Argentina continuera à travailler sur ces nouvelles plateformes pour proposer aux lecteurs de nouvelles et passionnantes manières de comprendre l'évolution de l'industrie automobile, avec un accent particulier mis sur le marché local."