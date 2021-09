Londres, 8 septembre 2021 - La Formule 1 et Motorsport Network ont lancé aujourd'hui, en partenariat avec Nielsen, une enquête mondiale dédiée aux fans de F1 partout dans le monde afin de recueillir leur opinion sur ce sport. Ce sondage, qui devrait être le plus grand de ce type dans le domaine de la F1, sera mené sur le site phare de Motorsport Network, Motorsport.com, disponible en 15 langues à travers le globe.

Ellie Norman, directrice du marketing et de la communication de la F1, a déclaré : "Comprendre ce que nos fans veulent et apprécient dans la Formule 1 est le meilleur moyen pour nous de prendre des décisions stratégiques sur la direction à emprunter afin que le sport reste attrayant et divertissant pour notre public. En utilisant la puissance de Motorsport Network, nous serons en mesure de toucher les fans du monde entier, ce qui nous fournira des informations précieuses sur ce qu'ils attendent de notre sport et sur les domaines que nous pouvons améliorer à l'avenir".

En plus d'identifier les pilotes et les circuits préférés des fans, l'enquête permettra de recueillir leur avis sur des sujets aussi variés que les habitudes de visionnage, l'eSport et le projet de la F1 d'utiliser 100% de carburant durable dans les années à venir. Elle mettra également en évidence les tendances qui se dessinent dans l'attitude des fans à l'égard de la F1 et soulignera la croissance d'un public plus jeune et plus diversifié pour ce sport.

Il s'agit de la troisième enquête Global F1 Fan que Motorsport Network entreprend, les deux premières ayant eu lieu en 2015 et 2017, chacune récoltant plus de 200 000 réponses. Les résultats du sondage de cette année seront comparés aux données recueillies lors des deux enquêtes précédentes, celle de 2017 étant considérée comme la plus grande entreprise pour toute forme de sport automobile.

James Allen, le président de Motorsport Network, a ajouté : "Ayant réalisé une enquête en 2015 avec la FIA sur la Formule 1 et en 2017 avec le WEC, nous comprenons l'importance des enquêtes Fan Voice pour les détenteurs de droits et les organisateurs de grands championnats. Les informations recueillies dans le cadre de cette enquête nous permettront d'en savoir plus sur les fans et leurs opinions, et de voir quels changements ont eu lieu depuis que Liberty Media a pris les rênes de la Formule 1, ce qui permettra de mieux évaluer le succès des changements mis en œuvre".

L'enquête mondiale pour les fans de F1, qui est ouverte à toute personne âgée de plus de 16 ans, se déroulera sur deux semaines, du 8 septembre au 22 septembre, et les résultats seront publiés à l'approche du Grand Prix des États-Unis, fin octobre 2021.