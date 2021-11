L'Alpine A110 fait peau neuve. La voiture de sport compacte tricolore va recevoir une cure de jouvence afin de rester à la hauteur de la concurrence représentée par les Porsche 718 Cayman et Audi TT.

La mise à jour a été annoncée par une vidéo teaser de 14 secondes publiée sur la page Twitter de l'équipe de Formule 1 Alpine. Et les débuts ne sont pas loin : l'A110 restylée sera dévoilée aujourd'hui, le 24 novembre 2021.

Le diable se cache dans les détails

Présentée en 2017 comme l'héritière de l'A110 des années 1960, l'Alpine moderne est basée sur une plateforme spéciale en aluminium conçue pour limiter le poids et optimiser la maniabilité. Compte tenu des ressources importantes consacrées au développement de cette architecture, il est probable que l'A110 restylée conservera son châssis et ses proportions inchangés.

Les mises à jour devraient être uniquement cosmétiques, avec de nouveaux phares à LED et un nouveau design de pare-chocs. On peut s'attendre également à ce qu'il y ait de nouvelles couleurs et de nouveaux styles de jantes en alliage. Le restylage devrait également inclure un nouvel intérieur avec une nouvelle sellerie et des technologies supplémentaires.

Vers les 300 ch

Le seul véritable indice fourni par la vidéo teaser est le son du moteur. Alpine conservera le moteur 1.8 turbocompressé (non électrifié pour réduire le poids) dans deux niveaux de puissance différents. Actuellement, il y a le choix entre les versions 252 ch et 292 ch, mais la mise à jour est susceptible d'augmenter légèrement ces valeurs.

Alpine A110 Légende GT 2021

La puissance sera toujours transférée aux roues arrière uniquement par le biais d'une transmission automatique à double embrayage à 7 rapports, tandis que les réglages et les modes de conduite pourraient être revus pour augmenter le confort ou la réactivité selon les cas.

Grâce aux modifications apportées, l'A110 pourrait réduire le temps sur le 0 à 100 km/h qui est actuellement de 4,4 secondes dans la S de 292 ch. Inévitablement, les prix devraient être revus à la hausse, le prix de départ pouvant aller jusqu'à 60 000 euros pour la variante la moins puissante.