Une Toyota 2000GT un peu spéciale vient d'être vendue aux enchères pour plus de 2,3 millions d'euros. Non, il n'y a pas d'erreur ou de volonté de basculer sur du sensationnalisme un peu trivial, surtout lorsqu'il s'agit d'une 2000GT qui est déjà coutumière de plusieurs records de vente.

Lors de la vente aux enchères organisée pendant le Concours d'Élégance d'Amelia Island, cette 2000GT a volé la vedette à tous les autres modèles et établi un record absolu parmi toutes les voitures japonaises. Mais pourquoi est-elle si spéciale ?

Le projet Toyota-Shelby

La voiture vendue était la toute première à sortir de l'usine japonaise. Après avoir été utilisée à des fins promotionnelles, la 2000GT a fait ses débuts en sport automobile à la fin des années 1960 grâce à un partenariat entre Toyota et Shelby.

Doté de nombreuses modifications techniques et esthétiques, le modèle a terminé quatrième du championnat SCCA de 1968, auquel participaient également Porsche et Triumph. Après avoir couru sur de nombreux circuits américains, cette 2000GT a changé de mains une fois et son dernier propriétaire l'a jalousement gardée de 1980 à aujourd'hui.

Au cours de cette période, la 2000GT est apparue lors d'un certain nombre d'événements, dont le Goodwood Festival of Speed et le Concours d'Élégance d'Amelia Island.

L'histoire de la Toyota 2000GT

Conçue dans les années 1960, la 2000GT n'a pas été fabriquée dans le but de se vendre à tout prix. Toyota voulait construire une sorte de "manifeste", une voiture qui incarne tout son potentiel sportif et technologique. C'est ainsi que 351 2000GT sont nées, dont seulement 62 avec le volant à gauche.

Développée en collaboration avec Yamaha, la voiture a tout misé sur des lignes spectaculaires et sur l'expérience de conduite. Outre sa forme inhabituelle pour une Toyota de l'époque, le modèle ne pesait que 1,1 tonne, ne faisait que 1,19 mètre de haut, tandis que l'habitacle était placé très en retrait, pratiquement sur l'essieu arrière.

La Toyota 2000GT embarque un six cylindres 2,0 litres de 210 chevaux avec double arbre à cames en tête et une boîte de vitesses manuelle à cinq rapports. En outre, toutes les modifications apportées par Shelby sont conservées, notamment la suspension réglable Koni, le système de refroidissement et la livrée bleue et blanche.

À 2,53 millions de dollars, Toyota a battu le record détenu par une Toyota Supra vendue 2,1 millions de dollars pour une œuvre caritative lors d'une vente aux enchères organisée par Barrett-Jackson en 2019.