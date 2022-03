La passion pour l'automobile n'a pas d'âge. Que vous soyez grand ou petit, cela importe peu du moment que la flamme au fond de vous reste allumée. Cette retraitée de 79 ans en est le parfait exemple. Malgré son âge avancé, elle a cassé sa tirelire pour s'acheter une voiture de choix. Non, elle n'a pas craqué pour une voiture de sa classe d'âge, mais pour une sportive, la Volkswagen Golf 8 GTI.

Cette Super-Mamie est en fait une grande passionnée par la sportive de Wolfsburg. Elle ne s'est pas levée un matin en ayant en tête de s'offrir cette voiture, non ! Par le passé, elle a acheté et conduit de nombreuses Golf GTI. Ce nouvel achat représente sa cinquième Golf GTI ! Elle est aussi très fidèle à la marque allemande puisqu'elle n'a roulé qu'en Volkswagen sur les 50 dernières années.

La vidéo ci-dessus a été tournée par l'un des vendeurs de la concession Hatfield Volkswagen située en Afrique du Sud. Il n'a pas donné plus d'informations sur la vieille dame qui, on l'imagine, est repartie tout sourire au volant de son bolide de 245 ch.

D'après nos confrères de Motor1 USA, une VW Golf 8 GTI se vend à 45 000 $ (40 960 €) en Afrique du Sud, c'est un peu moins cher qu'en France où le même modèle débute à partir de 44 315 €. La Golf GTI n'est pas la version la plus puissante que vous puissiez vous offrir. Au-dessus d'elle, il y a la GTI Clubsport et ses 300 ch, ainsi que la Golf R motorisée par un 2.0 TSI de 320 ch et bénéficiant d'une transmission intégrale.

Cette cliente particulière doit savourer chaque instant passé derrière le volant de sa Golf 8 GTI puisqu'il est peu probable que Volkswagen lance une nouvelle génération de sa sportive motorisée par un moteur thermique. L'électrification massive touche aussi les sportives, nous vivons certainement les dernières années de ce type de voiture de sport.