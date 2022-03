Le DS 7 Crossback va bientôt avoir le droit à une petite cure de jouvence bien méritée, surtout après environ cinq années de carrière. Au programme donc, quelques changements esthétiques et technologiques, avec notamment, sans doute, l'adoption du nouveau système d'info-divertissement de la DS 4 et de la Peugeot 308.

Le "nouveau" DS 7 Crossback devrait pointer le bout de son nez le mois prochain, même si nos photographes espion préférés n'ont pas encore mis la main sur un prototype en phase d'essais.

Du neuf sous le capot

Sous le capot, les motorisations thermiques BlueHDI et PureTech seront reconduites, tout comme les versions hybrides rechargeables de 225 et 300 ch, cette dernière étant quatre roues motrices.

La nouveauté, ce serait l'arrivée d'une inédite version PHEV de 360 ch sous le capot du DS 7 Crossback, toujours avec quatre roues motrices, mais avec des performances en hausse. Il s'agira du même groupe motopropulseur utilisé par les Peugeot 508 PSE et autres DS 9 E-Tense 4x4, à savoir un quatre cylindres 1,6 litre PureTech de 200 ch et 300 Nm, avec une boîte de vitesses automatique EAT8 hébergeant un premier moteur électrique de 110 ch et 320 Nm et un second à l'arrière de 113 ch et 166 Nm.

Avec une nouvelle batterie ?

Ces deux derniers sont alimentés par une batterie lithium-ion de 11,9 kWh au sein de la DS 9, mais DS pourrait profiter de cette mise à jour pour intégrer plutôt la nouvelle batterie de 15,6 kWh qui équipe la nouvelle DS 9 E-Tense 250. Cette dernière motorisation pourrait aussi être ajoutée au catalogue des motorisations du futur DS 7 Crossback.

Le résultat des additions nous donnerait donc 360 ch et 520 Nm, de quoi expédier le 0 à 100 km/h en moins de six secondes.