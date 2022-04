Le dimanche 10 avril dernier se tenait le Central Connecticut State University’s C3 car show réunissant des centaines de voitures et de passionnés. Une certaine Nissan GT-R aurait remporté le prix de "Best in Show", malheureusement, la joie de son propriétaire allait être de courte durée.

Probablement trop enthousiaste, le conducteur de la supercar a voulu quitter l'évènement de la plus belle des manières. Il s'est avancé jusqu'à l'intersection avant de tourner son volant et de mettre plein gaz. La suite, vous la connaissez, il a perdu le contrôle de sa voiture avant de terminer sa course contre un arbre.

Les spectateurs se sont empressés vers la Nissan GT-R tout en prenant le soin de filmer la scène. Le conducteur n'a heureusement pas été blessé grâce aux airbags de sa voiture qui se sont correctement déployés. Il n'est pas immédiatement descendu de son véhicule, choqué par l'accident qu'il venait de vivre.

Son ego a pris un coup, tout comme son portefeuille, puisqu'il va à minima réparer sa voiture. À moins que celle-ci soit réformée, auquel cas il ne lui restera plus qu'à récupérer quelques pièces et de les revendre afin d'essayer de compenser les pertes. Cette Nissan GT-R était entre autres équipée du kit "Kamizake-R Ver. 2 kit carrosserie Super Sonic" d'après le site Carscoops, celui-ci vaudrait un peu plus de 20 000 dollars. Il devra aussi affronter son assurance qui après le visionnage de cette vidéo risque de le radier à tout jamais.

Pour rappel, la Nissan GT-R est équipée d'un moteur V6 de 3,8 litres associé à deux turbos. Sa puissance est de 570 ch dans sa version standard, mais elle peut facilement être augmentée. Il n'est pas rare de voir des GT-R préparées de 1000 ch ou plus. Sa commercialisation vient de prendre fin en Europe.