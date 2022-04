La police de Dubaï est sans doute celle qui compte le plus de voitures de luxe et de sportives dans sa flotte. Si vous nous lisez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que les policiers de cette ville des Emirats ont des Audi R8, une Lamborghini Aventador, une Bugatti Veyron et bien plus encore.

Désormais, les policiers des Emirats peuvent compter sur un tout nouveau SUV mis au point par l'entreprise W Motors, la génitrice de la Lykan Hypersport que vous avez très certainement vue dans Fast & Furious 7.

Le Ghiath Smart Patrol a déjà commencé à patrouiller dans les rues de la ville, 10 unités ont déjà été livrées. Il est basé sur le Nissan Armada, un SUV inconnu en Europe puisqu'il n'est pas commercialisé dans nos contrées. W Motors l'a complètement modifié, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour le distinguer du SUV standard et pour que les policiers puissent mener à bien leurs missions.

"Les caractéristiques et les capacités du Ghiath correspondent exactement à nos besoins et nous permettent de rester à l'avant-garde des normes internationales en matière de véhicules de sécurité. La police de Dubaï et W Motors partagent la même vision du progrès continu dans le domaine de la mobilité, et nos agents sont impatients d'utiliser le Ghiath pour assurer la sécurité publique à Dubaï.", a déclaré le lieutenant-général Abdullah Khalifa Al Marri.

Dans l'habitacle, le Ghiath Smart Patrol a une instrumentation high-tech avec huit caméras de surveillance, une caméra 360° montée sur le toit du véhicule ainsi qu'un système de reconnaissance des visages et des plaques minéralogiques. Ce SUV intègre également un drone que vous pouvez découvrir à travers la galerie ci-dessous. Le Ghiath Smart Patrol dispose aussi d'une banquette arrière sur mesure, de grilles, d'une cage de protection et d'un compartiment spécialement conçu pour les missions de secours.

Le Ghiath pourrait être motorisé par un V8 de 400 ch pour 560 Nm de couple envoyés aux quatre roues via une transmission intégrale.

La police de Dubai a commandé un total de 400 Ghiath. Ils seront opérationnels au cours des cinq prochaines années.