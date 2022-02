Les SUV n'ont à l'origine pas pour vocation de développer des puissances très élevées et de rouler à des vitesses folles. Mais les constructeurs automobiles ont en décidé autrement. Après le Lamborghini Urus de 650 ch, les marques lancent une à une leur SUV survitaminé. Dernier en date, l'Aston Martin DBX707 de 707 ch capable de rouler à une vitesse maximale de 310 km/h.

Il ne s'agit absolument pas du SUV le plus puissant et le plus rapide au monde, du moins, si on prend en compte les voitures préparées. Ce qui représente sans doute le SUV le plus puissant et le plus rapide à ce jour se trouve à Dubaï. C'est un Nissan Patrol qui développe à l'origine 245 ch, mais qui a vu sa puissance augmenter jusqu'à atteindre 2700 ch !

Lamborghini Urus Aston Martin DBX707

Comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo, ce Patrol a été lourdement modifié. Outre son moteur de 4,8 litres de cylindrée gavé par d'énormes turbos, il a spécialement été préparé pour atteindre la vitesse folle de 355 km/h. Son habitacle est dépouillé ne conservant que le siège conducteur, le volant ainsi que le tableau de bord. Il a également été renforcé par un arceau de sécurité.

Nissan Patrol de 2400 ch

Lors de cet évènement, d'autres SUV se trouvaient là. Ils étaient certes moins puissants que le Nissan Patrol noir de 2700 ch, mais ils méritent tout de même le détour. Le vidéaste a en outre présenté un autre Patrol (visible ci-dessus), blanc cette fois, motorisé par un moteur de Nissan GT-R, le fameux VR38DETT. Ce monstre développe un peu plus de 2400 ch, et pour la petite histoire, il est déjà apparu dans l'émission The Grand Tour lors d'une séquence affrontant une Porsche 918 à Dubaï. Il a bien sûr remporté le duel et depuis, il est encore plus puissant grâce à ses 600 chevaux supplémentaires.