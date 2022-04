À Dubaï, les plaques d'immatriculation se monnaient. En ce mois d'avril 2022, lors d'une vente aux enchères caritatives - The Most Noble Numbers auction - la plaque d'immatriculation AA8 a trouvé preneur pour l'astronomique somme de 35 millions de dirhams, soit un peu plus de 8,8 millions d'euros au taux de change actuel.

Trois autres numéros de plaque étaient en jeu. Ces numéros ont rapporté un total de 46 millions de dirhams, soit 11,6 millions d'euros !

AA8 : 8,8 millions d'euros

8,8 millions d'euros F55 : 1 million d'euros

1 million d'euros V66 : 1 million d'euros

1 million d'euros Y66 : 958 000 euros

Les participants ont également placé leurs ordres pour remporter les numéros de téléphone des opérateurs "du" et "Etisalat". Les 10 numéros de téléphone spéciaux ont rapporté un peu plus d'un million d'euros. À lui seul, le numéro de téléphone 549999999 a rapporté 1,2 million d'euros.

549999999 : 1,2 million d'euros

1,2 million d'euros 569999995 : 37 800 euros

37 800 euros 569199999 : 18 900 euros

18 900 euros 569999955 : 8800 euros

8800 euros 565566666 : 40 300 euros

40 300 euros 581111113 : 35 300 euros

35 300 euros 589999991 : 35 300 euros

35 300 euros 586666663 : 25 000 euros

25 000 euros 581333333 : 36 500 euros

36 500 euros 586333333 : 50 400 euros

Cette vente aux enchères a été organisée par MBRGI (Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives) en collaboration avec Emirates Auction et le soutien de Roads and Transport Authority à Dubaï (RTA), Emirates Integrated Telecommunications Company (du) et Emirates Telecommunication Group Company PJSC (Etisalat). Les recettes sont estimées à 13,4 millions d'euros. Elles seront reversées à l'organisme 1 Billion Meals qui s'efforce de lutter contre la faim dans le monde.

Et ce n'est pas terminé, cette vente aux enchères se poursuivra les jours à venir. La police d'Abu Dhabi proposera aux enchères 555 numéros de plaque de véhicule uniques. Une fois de plus, les enchères risquent de s'envoler. Nous nous efforcerons de suivre l'évènement de très près.