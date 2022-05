Après l’immense succès de la première édition en 2021, le Cavallino Classic revient dans la ville de naissance d’Enzo Ferrari, à Modène, pour célébrer les 75 ans de Ferrari.

Le Cavallino Classic Modena se tiendra à la Casa Maria Luigia et proposera des voitures de luxe, une hospitalité exceptionnelle et des mets incroyables de Massimo Bottura, chef de l’Osteria Francescana, restaurant local triplement étoilé au Michelin.

L’événement aura lieu du 29 au 31 mai et sera limité à 20 voitures.

Certaines des plus belles Ferrari au monde, issues d’époques différentes, seront exposées devant des sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : la cathédrale de Modène, la tour Ghirlandina et la Piazza Grande. Un événement de trois jours où des véhicules d’exception côtoieront les bijoux les plus précieux d’Émilie-Romagne, au cœur de la Motor Valley.

