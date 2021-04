Rien n'est plus beau qu'une Ferrari. Et donc, rien n'est plus beau que le Cavallino Classic, un évènement unique mettant en scène les modèles du Cheval Cabré, jeunes ou plus âgés. Après un report de plusieurs mois dû au COVID-19, la 30e édition a pu se tenir le week-end dernier à Palm Beach, en Floride. Les modèles uniques n'ont pas manqué : Ferrari 250 GTO estimées entre 35 et 50 millions d'euros l'unité, bateau à moteur Ferrari de Formule 1, etc.

Les origines du Cavallino Classic remontent au début des années 1990, à l'initiative de Cavallino Magazine. Aujourd'hui, l'événement est détenu et géré par Canossa Events, une société italienne qui organise chaque année plus de 270 expositions et rallyes automobiles dans le monde entier. Les deux entités font partie de Motorsport Network, qui possède également FerrariChat.fr.

Prévu en janvier, le 30e Cavallino Classic a été reporté à avril en raison de la pandémie. Malgré l'attente, l'exposition s'est déroulée sans problème. Nous espérons donc qu'elle sera la première d'une longue série d'évènements automobiles à faire leur retour en 2021 !

Le Cavallino Classic était divisé en deux zones et totalisait une centaine de voitures. La section principale de l'événement était composée d'un peu plus de 20 modèles. C'est ici que l'on pouvait trouver les 250 GTO, 250 SWB et autres voitures de course non restaurées. Canossa Events estime qu'il faudrait débourser un million d'euros en moyenne pour restaurer ces modèles d'exception, qui présentent de belles peintures craquelées.

Comme vous pouvez l'imaginer, Cavallino Classic est également un concours. Cela signifie que des juges ont examiné de près les voitures exposées et les ont évaluées malgré la chaleur intense de Palm Beach. Ainsi, des prix ont été décernés dans plusieurs catégories.

1957 Ferrari 250 GT Tour de France

La "Scuderia Ferrari Cup", un prix remis à la meilleure Ferrari de compétition, a été remportée par une Ferrari 250 GT Tour de France de 1957. Compte tenu de son héritage et que seuls 36 exemplaires ont été produits, sa valeur est comprise entre 35 et 50 millions d'euros. Après avoir remporté plusieurs courses en Europe, ce modèle s'est rendu au Venezuela dès 1958 pour finalement achever sa carrière aux États-Unis en 1959.

1952 Ferrari 212 Inter Cabriolet

La deuxième récompense majeure a été décernée à la meilleure Ferrari GT, un prix également connu sous le nom de "Gran Turismo Ferrari Cup". La gagnante était une Ferrari 212 Inter Cabriolet Pininfarina de 1952. Outre le fait qu'elle a couru dans toute l'Europe, cette élégante voiture à toit ouvrant est le seul exemplaire muni d'un volant à gauche !

Étant donné la valeur de ces voitures et la production très limitée, elles changent rarement de mains. Par conséquent, obtenir plusieurs récompenses à des événements tels que le Cavallino Classic permet d'assurer la stabilité à long terme des investissements des propriétaires. Et pour nous, les fans de Ferrari, le Cavallino Classic nous permet d'observer le glorieux passé de Ferrari. Et puis, avoir la possibilité de discuter avec le propriétaire d'une machine qui vaut plusieurs îles privées est toujours une expérience unique !

