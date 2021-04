Ferrari dévoile la version spéciale de la 812 Superfast. Après des mois de photos, de vidéos espions et de rumeurs diverses, voici enfin un premier aperçu de la nouvelle édition limitée de la 812 !

Pour l'heure, aucun nom n'a été donné à cette Ferrari très spéciale, qui dévoilera le nom officiel, ainsi que la plupart des détails techniques de la voiture, à l'occasion d'un événement en direct sur ses réseaux sociaux prévu le 5 mai prochain.

Cependant, avec les premières photos, voici les les premières informations officielles sur le moteur V12 et les solutions adoptées pour faire de cette Ferrari l'une des plus extrêmes qui soient !

Une 812 méconnaissable

Comparée à la 812 Superfast "normale", la 812 en édition spéciale pourrait presque passer pour une auto complètement différente. L'objectif principal des ingénieurs était de donner au modèle sa propre personnalité par rapport à la voiture originale. Pour atteindre cet objectif et gérer la puissance supplémentaire du moteur, la conception a beaucoup changé, ce que l'on peut imaginer juste à la disposition des prises d'air.

Si auparavant, elles étaient intégrées au capot, près des phares, elles sont maintenant à l'intérieur même d'une calandre qui paraît plus menaçante que jamais. Il y a également de nouveaux évents sur les passages de roue avant et arrière pour permettre aux freins de mieux dissiper la chaleur lors des sessions de piste très sportives.

Et encore, c'est à l'arrière que les changements sont les plus radicaux ! La lunette arrière est entièrement recouverte, reprenant les couleurs de la livrée de la voiture, et est équipée de générateurs de tourbillons d'air, une formule brevetée par Ferrari.

Le diffuseur a été entièrement redessiné, il est désormais plus grand et abrite les embouts d'échappement carrés aux angles. Les phares à LED sont également différents : leur forme circulaire est désormais "coupée" par le grand aileron surdimensionné.

L'intérieur conserve le style de la 812 Superfast. Seuls quelques éléments ont été redessinés pour alléger le poids de la voiture.

Plus de puissance et plus de contrôle

Ce qui rend ce modèle encore plus spécial, c'est son moteur. Le 12 cylindres en V développe 830 ch, soit 30 de plus que la 812 Superfast. La vitesse maximale atteint 9500 tr/min, un record pour un moteur thermique produit par Ferrari.

Pour atteindre ces valeurs, plusieurs éléments clés du moteur ont été redessinés. Par exemple, un mécanisme innovant de calage des soupapes a été introduit et un nouveau terminal d'échappement a été choisi.

Pour accompagner ce surplus de puissance, Ferrari ajoute également à cette nouvelle 812 un système de direction à quatre roues directrices indépendantes pour améliorer encore l'agilité et la précision dans les virages. Le poids a été réduit grâce à l'utilisation intensive de la fibre de carbone à l'extérieur comme à l'intérieur, et la version 7.0 du système de contrôle dynamique de la voiture appelé Side Slip Control a été ajoutée.

Rendez-vous le 5 mai pour en savoir plus !

Pour l'heure on ne sait pas encore combien d'exemplaires seront produits, mais Ferrari souligne que ce modèle est dédié à un petit groupe de collectionneurs. Il ne nous reste plus qu'à attendre le 5 mai pour en savoir plus sur cette incroyable 812 !