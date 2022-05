Le mois dernier, le ministère de l'Intérieur a révélé qu'en 2020, sur un total de 12,5 millions de contraventions adressées en 2020 par les radars de vitesse, 7,2 millions (58 %) concernent des dépassements de vitesse compris entre 1 et 5 km/h. Cette même année, nous avons également appris que 95 % des excès de vitesse étaient en fait inférieurs à 20 km/h.

Si la majorité des automobilistes français perdent des points à cause de petits excès de vitesse, le gouvernement veut faire un geste d'après l'Agence France Presse. L'idée est de ne plus retirer de point sur le permis de conduire pour des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h, toutefois, le contrevenant devra continuer à régler son amende.

"Rien n'est acté à l'heure où on parle, a assuré la porte-parole de LREM, Maud Bregeon, jeudi matin sur RMC, ça s'inscrit dans une réflexion globale", rapporte LesEchos.

Selon l'association 40 millions d'automobilistes, la réflexion du gouvernement "va dans le bon sens". Elle estime que ces petits dépassements de la limitation de vitesse sont "souvent involontaires et quasiment jamais accidentogènes". Son délégué général Pierre Chasseray affirme que "si les chiffres montrent que les accidents n'augmentent pas, il faudra envisager d'aménager les sanctions financières."

Un projet qui ne fait pas l'unanimité

Cette idée ne fait pas que des heureux. Le Rassemblement national et Les Républicains sont favorables à cette mesure mais à deux semaines des législatives, ils estiment que cette idée est électoraliste. Jordan Bardella, président du parti d’extrême droite, s'est exprimé sur France 2 : "C’est Noël avant l’heure : c’est toujours formidable, les périodes d’élection." Et d’ajouter : "Nous avons été les premiers dans la vie politique […] à réclamer la fin du permis à points, en expliquant que les automobilistes n’étaient pas des vaches à lait."

Pour Magalie Cesbron, représentante locale de la Ligue contre la violence routière, il faudrait continuer à sanctionner les petits excès de vitesse :

"Comment voulez-vous aujourd’hui qu’on aille défendre la sécurité routière quand le ministère de l’Intérieur lui-même prône la rentabilité, en encaissant le procès-verbal en cas de petit excès de moins de 5km/h, mais en ne touchant pas à vos points ?", rapporte Réunion la 1ère.

Pour rappel, un excès de moins de 20 km/h hors agglomération entraîne le retrait d'un point et une amende de 68 euros. En agglomération, l'amende est de 135 euros en plus du retrait d'un point. Ces points peuvent être automatiquement récupérés au bout de six mois de conduite sans infraction.