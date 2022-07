Le Cupra Formentor devient encore plus exclusif. Quelques mois après le lancement du VZ5 à moteur cinq cylindres, la marque sportive espagnole présente le VZ5 Taïga Gris Edition, une version limitée et numérotée disponible en seulement 999 unités dans le monde. Cette version spéciale est déjà arrivée chez les concessionnaires avec un prix de départ de 63 755 €.

Les équipements

Ce qui distingue le Formentor VZ5 Taïga Gris Edition, c'est son équipement de série, à commencer par la couleur de carrosserie "Taiga Grey".

À cela s'ajoutent les phares Matrix LED (disponibles en option depuis quelques semaines sur les autres finitions également), les jantes en alliage VZ5 de 20 pouces, le badge VZ5, la caméra Top View, le hayon électrique et l'extracteur arrière avec des inserts en fibre de carbone et quatre sorties d'échappement disposées en diagonale.

L'habitacle, quant à lui, est équipé de sièges sport en tissu Dinamica Black et en cuir Dark Brown avec surpiqûres contrastées. Il y a également une gravure au laser sur le côté passager avec la numérotation de l'exemplaire.

Avec 390 ch

La performance du Formentor est inchangée. Le 2.5 TSI (le même moteur que dans l'Audi RS 3) est associé à la transmission intégrale et à la boîte de vitesses à double embrayage DSG à 7 rapports, il développe toujours 390 ch et 480 Nm et offre de véritables performances de voiture de sport avec un sprint de 0 à 100 km/h en 4,2 secondes et une vitesse de pointe limitée à 250 km/h.

Outre le puissant 5-cylindres, le Formentor VZ5 Taïga Gris Edition s'appuie sur la technologie Torque Splitter pour une répartition dynamique du couple. Le système est logé dans l'essieu arrière et gère le couple sur chaque roue arrière de manière automatique et indépendante. Ainsi, ce Cupra peut envoyer plus ou moins de couple à la roue la plus extérieure ou intérieure lorsque vous négociez un virage, ce qui augmente l'agilité et améliore la dynamique de conduite.

De plus, sur la piste, vous pouvez vous amuser avec le mode Drift qui désactive complètement le contrôle de stabilité et envoie 100 % du couple à une seule roue arrière, ce qui permet un drift contrôlé.