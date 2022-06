Vendre 500 000 voitures par an et élargir la gamme avec de nouveaux modèles, notamment électriques : tels sont les deux objectifs de Cupra, expliqués par le PDG de la marque espagnole Wayne Griffiths.lors de la grande messe de la marque, ce mardi 7 juin 2022. Fondée en 2018, la marque représente une belle success story comme il y en a peu.

Malgré la pandémie et la crise des puces, le chiffre d'affaires est passé de 430 millions d'euros à 2,2 milliards d'euros en l'espace de trois ans.

Pour alimenter davantage cette croissance, une série de nouveautés importantes est prête d'ici 2025. Voyons-les en détail.

Cupra Terramar

Nommé d'après le circuit de Sitges-Terramar (situé près de Barcelone et du siège espagnol de Cupra), le nouveau SUV mesurera environ 4,5 mètres de long - se positionnant ainsi au-dessus du Formentor - et sera basé sur la plateforme MQB.

Une base technique largement utilisée au sein du groupe Volkswagen et modifiée pour accueillir une nouvelle génération de groupe motopropulseur hybride rechargeable, capable de garantir une autonomie en mode électrique d'environ 100 km. Mais il y aura aussi d'autres versions essence et diesel (très probablement à la "sauce" hybride douce).

Cupra Tavascan

Basé sur la plateforme MEB, le Tavascan - déjà vu en tant que concept au salon de Francfort 2019 - sera exclusivement électrique et sera lancé au cours de l'année 2024. Selon les rumeurs recueillies ces derniers mois, le SUV sera doté d'une transmission intégrale, grâce à deux moteurs électriques disposés un par essieu - pour un total de 306 ch. La batterie de 77 kWh devrait garantir une autonomie de 450 km, tandis que le sprint de 0 à 100 km/h ne devrait nécessiter que 6,5 secondes.

Cupra Formentor et Leon restylées

Le restylage du Formentor, de la Leon et de la Leon Sportstourer sera présenté en 2023, tandis qu'elles devraient arriver chez les concessionnaires en 2024. Comme on peut le voir sur les photos, les modèles se sépareront encore plus stylistiquement de Seat en offrant une nouvelle face avant avec des phares à LED plus fins et une calandre entièrement redessinée.

Il n'y a pas de nouvelles officielles concernant les moteurs. Il est probable que les trois Cupra recevront le groupe motopropulseur hybride rechargeable du Terramar, qui augmentera considérablement la puissance et l'autonomie électrique par rapport aux modèles actuels.

Quant aux versions essence plus "épicées" de 300 et 310 ch, nous ne savons pas s'il y aura de véritables héritiers. Sur le papier, comme l'ont montré la Golf R et l'édition des 20 ans, le 2.0 TSI peut être porté à 320-333 ch, mais il reste à voir si les réglementations européennes en matière d'émissions pousseront Cupra à abandonner le moteur à combustion non électrifié au profit d'une puissante unité hybride.

Cupra Born restylée

Le dernier né de la famille Cupra sera mis à jour d'ici 2025. La voiture électrique compacte recevra une nouvelle section avant pour se rapprocher du nouveau sentiment familial du constructeur espagnol et s'aligner sur le style des Formentor et Leon restylées.

Il est encore trop tôt pour parler des performances et de l'autonomie, mais nous pensons que la Born sera équipée d'une batterie encore plus performante. Actuellement - nous vous le rappelons - l'autonomie maximale est de 548 km dans la variante 77 kWh.

Cupra UrbanRebel Concept

La voiture électrique d'entrée de gamme de Cupra sera l'UrbanRebel, qui a été présentée en avant-première par un concept très proche du modèle de production que nous verrons en 2025. Avec son allure de SUV crossover et ses 4 mètres de long environ, l'UrbanRebel aura une autonomie annoncée de 440 km, un moteur électrique à l'avant de 226 ch et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes.

Étroitement liée à la Volkswagen ID.Life, la Cupra la plus compacte de la gamme devrait avoir un prix de départ d'environ 30 000 euros.