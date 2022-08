Les constructeurs automobiles publient tour à tour les résultats financiers du deuxième trimestre 2022. Il semblerait que tout sourit aux constructeurs de luxe avec des livraisons records.

Avec 3455 unités immatriculées, Ferrari a clôturé le deuxième trimestre 2022 avec des livraisons en hausse de 28,7% et un chiffre d'affaires net de 1 291 millions d'euros, soit une hausse de 24,9% par rapport à l'année précédente. Son bénéfice net est de 251 millions.

Résultats financiers Ferrari au deuxième trimestre 2022 :

Livraisons de 3 455 voitures , en hausse de 28,7% par rapport au deuxième trimestre 2021.

Chiffre d'affaires net de 1 291 millions d'euros, en hausse de 24,9% par rapport à l'année précédente.

EBITDA de 446 millions d'euros, en hausse de 15,5% par rapport à l'année précédente.

EBIT de 323 millions d'euros, en hausse de 17,8% par rapport à l'année précédente.

Bénéfice net de 251 millions d'euros

Le constructeur de Maranello est si confiant en l'avenir qu'il revoit son chiffre d'affaires annuel à la hausse. Pour 2022, il l'estime à 4,9 milliards contre 4,8 milliards sur les précédents plans.

Les modèles les plus populaires sont les Ferrari Portofino M ainsi que la famille Ferrari F8. "Toutes les régions géographiques ont contribué positivement au cours du trimestre", peut-on lire sur le communiqué de presse. La Chine continentale, Hong Kong et Taiwan ont plus que doublé leur part avec une hausse de 115,7%. Les Amériques et l'EMEA enregistrent une croissance respective de 62,2% et 4,5%.

"Ferrari poursuit une forte phase de croissance, avec des résultats trimestriels records en termes de revenus, d'Ebitda et d'Ebit. La qualité des six premiers mois et la robustesse de notre activité nous permettent de réviser à la hausse nos prévisions pour 2022 sur l'ensemble des métriques. Les prises de commandes nettes ont également atteint un nouveau niveau record au cours du trimestre", a déclaré Benedetto Vigna, PDG de Ferrari.

"Le dernier trimestre restera également mémorable pour les moments uniques que nous avons vécus lors des célébrations de notre 75e anniversaire et pendant les Cavalcades, qui ont élevé à de nouveaux niveaux les expériences que nous offrons à nos clients pour partager la passion et l'esprit de Ferrari tout en continuant à repousser nos limites", a souligné M. Vigna.

Ferrari se prépare à accueillir le Purosangue dont la production est prévue dès la fin de l'année. Les premières livraisons débuteront en 2023. Le SUV au cheval cabré pourrait propulser les résultats financiers de la marque dans une autre dimension, comme l'Urus l'a fait à Lamborghini avant lui.