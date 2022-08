Pour inciter les automobilistes d'acheter un véhicule électrique, il existe plusieurs solutions en France dont l'octroi d'un bonus écologique (jusqu'à 5000 €). Pourtant, en Australie, une banque pense pouvoir accélérer l'adoption des véhicules électriques en refusant à ses clients les demandes de crédit pour l'achat d'un véhicule thermique neuf.

Tout pour accélérer l'adoption des VE

La Bank Australia a expliqué qu'elle ne veut pas "enfermer ses clients dans des émissions de carbone plus élevées et des coûts de fonctionnement de plus en plus élevés". Ainsi, dès 2025, elle ne prêtera plus aucun sou pour une voiture à moteur à combustion interne. En revanche, elle a déclaré qu'il serait possible de demander un crédit pour l'achat d'un véhicule thermique d'occasion, car elle est consciente que tous les clients n'ont pas les moyens suffisants pour s'offrir un véhicule à batterie.

"Notre annonce d'aujourd'hui est le début d'une conversation avec nos clients et un signal au marché plus large que si vous envisagez d'acheter une nouvelle voiture, vous devriez penser sérieusement à un véhicule électrique, à la fois pour son impact sur le climat et pour les économies qu'il permet de réaliser tout au long de sa vie", a déclaré Sasha Courville, responsable RSE de la Bank Australia. "Même si nous cesserons d'accorder des prêts automobiles pour les nouvelles voitures à carburant fossile à partir de 2025, nous sommes profondément conscients que nous devons soutenir les personnes qui ne sont pas encore en mesure de s'offrir un véhicule électrique pendant que le marché se développe", a-t-elle ajouté.

Moins de 21 000 voitures électriques vendues en Australie en 2021

La responsable a ajouté que le passage à la voiture électrique doit se produire rapidement. Comme le rappellent à juste titre nos confrères de Carscoops, les voitures électriques n'ont représenté que 2% du marché australien des voitures neuves en 2021. Seulement 20 665 véhicules électriques ont été vendus l'an dernier, dont plus de 12 000 Tesla Model 3.

A titre comparatif, 162 114 voitures neuves électriques ont été immatriculées l'an dernier en France. Cela représente une part de marché de 9,8%, soit bien plus qu'en 2018 (1,8%).