Si le contrôle technique des deux-roues semble toujours en suspens, il y a aujourd'hui un gros changement pour les utilisateurs de motos et scooters thermiques à Paris : l'arrivée du stationnement payant.

C'était déjà le cas dans certaines villes de la proche banlieue parisienne, comme à Vincennes par exemple, et c'est désormais la capitale qui oblige les usagers de deux-roues motorisés thermiques à payer leur stationnement. Seules les motos et scooters électriques pourront continuer à stationner gratuitement.

Les tarifs ne sont pas les mêmes par rapport à ceux appliqués aux voitures, mais comme souvent à Paris, ce n'est pas donné non plus. Enfin, tout dépendra de votre situation. Comme vous pouvez le constater sur cette infographie publiée par Le Parisien, il y a quelques différences si vous êtes résident ou "visiteurs".

Un stationnement plus cher pour les non-résidents

Visiteur, c'est-à-dire que vous n'habitez pas à Paris, même si vous y venez tous les jours pour travailler. Et si vous venez travailler en moto ou en scooter dans Paris, cela vous coûtera cher, très cher même.

Pour les résidents, le tarif est de 0,75 euro d'euro par journée, et ils pourront prendre un abonnement annuel à 22,50 euros. Pour les visiteurs, ce sera 3 euros de l'heure en zone 1 (du 1er au 11ème arrondissement) et 2 euros de l'heure en zone 2 (du 12ème au 20ème arrondissement en comptant les Bois de Boulogne et de Vincennes). Le stationnement sera limité à 6 heures d'affilée sous peine d'amende.

Un nouveau système d'abonnement de parking

La Ville de Paris a aussi mis en place un système d'abonnement de parking mensuel à 90 euros en zone 1 ou 70 euros en zone 2, qui réduiront le prix de l'heure à 1,20 euro (zone 1) ou 0,80 euro (zone 2).

Comme pour les voitures, si vous ne payez pas le stationnement, le forfait post-stationnement s'élèvera à 37,50 euros en zone 1 et 25 euros en zone 2.

Il existe environ 42 000 places dédiées aux motos et scooter à Paris. Sur la voie publique, les deux-roues motorisés peuvent stationner sur les emplacements dédiés marqués motos ou 2RM ou sur la bande de stationnement payant utilisée par les voitures. Le stationnement sur les trottoirs et dans les emplacements exclusivement réservés aux vélos est interdit, sous peine de contravention et enlèvement.

La mairie de Paris a récemment publié une page complète sur son site Internet afin d'y voir un peu plus clair pour les usagers de deux-roues motorisés.