Bugatti n'a clairement pas l'intention de tout abandonner et de passer à l'électrique du jour au lendemain. Le constructeur a une stratégie différente qui passe d'abord par l'hybridation de ses futurs modèles avant de produire sa première voiture électrique.

Depuis le partenariat avec Rimac, jamais Bugatti n'a été proche de l'électrification. Mais n'espérez pas voir une Bugatti à piles dans les rues à court et moyen terme, cela n'arrivera pas avant 2030.

C'est en tout cas ce que révèle Autocar, qui a interviewé Achim Anscheidt, directeur du design chez Bugatti, et qui a indiqué que la priorité de Bugatti était d'abord de produire un modèle hybride. De son côté, Frank Heyl, directeur adjoint du design a précise que son équipe se concentrait cette décennie sur l'hybride.

Ce modèle électrifié est le prochain sur la liste, il devrait être présenté au cours des prochaines années. Et si vous espérez conduire un SUV Bugatti, le constructeur ne semble pour le moment pas près de le produire au risque de devenir moins exclusif. L'histoire nous a montré qu'il ne fallait jamais dire jamais, après tout, même Ferrari vient de lancer son premier SUV, le Purosangue, dont le V12 atmosphérique produit plus de 700 ch.

Bugatti ne veut pas de SUV électrique et se concentre sur des voitures "plus exclusives"

Bugatti est à une étape importante de son histoire. Le moteur W16 qui a longtemps animé ses modèles est sur le point d'arrêter de battre au profit d'une motorisation d'une plus petite cylindrée couplée à un système électrique. La Bugatti Mistral présentée récemment est le dernier à modèle à être propulsé par un moteur W16. Sa production est limitée à 99 exemplaires.

"Nous avons toujours eu une idée de ce que pourrait être une deuxième gamme de modèles", a déclaré Achim Anscheidt. "Mais nous nous sommes aussi dits, à un moment donné, est-ce que ce ne serait pas brader la marque ? Est-ce qu'une étape comme celle-ci serait trop brutale, en 'bradant' ce logo pour de l'argent ? Je suis un grand partisan de l'équilibre, pour ne pas oublier les racines de l'entreprise ou pour créer quelque chose de plus exclusif. Cela signifie que si vous vous lancez dans des volumes un peu plus importants, vous devez devenir plus exclusif de l'autre côté, afin que cela reste le produit de base et que cela équilibre les choses."