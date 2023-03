Les chiens policiers doivent accompagner les officiers dans leurs véhicules et l'Australie prend soin de leur confort et leur sécurité. Les services de Nouvelle-Galles du Sud vont recevoir 60 Volkswagen Tiguan Allspace dans leur flotte au ours de la prochaine année et certains seront équipés d'une cage spéciale, située à la place des sièges arrières, pour y accueillir les chiens de la police.

La commande de SUV va nécessiter un budget deux millions de dollars australiens (1,26 million d'euros au taux de chance actuel) et ils seront dotés plusieurs éléments pour transporter les chiens dans les conditions optimales. Ils auront ainsi l'accès à l'air conditionné, mais aussi une petite fenêtre permettant aux officiers de polices à quatre pattes de se rapprocher des sièges avant.

"Je pense qu'une chose positive et que [les chiens sont] vraiment dans la voiture avec nous, donc je pourrai ouvrir la petite fenêtre pour qu'il lèche mon oreille", a plaisanté le sergent Luke Ellem, qui travaille dans la brigade canine de la police de Nouvelle-Galles du Sud.

Un capteur mesurera la température en permanence et alertera les policiers si elle devient trop élevée pour la bonne santé du chien. Le module pourra être ouvert en cas d'urgence, même si le maître du chien n'est pas présent dans le véhicule.

Le Tiguan choisi par la police sera dans une version Proline qui n'est pas proposée aux particuliers.

La brigade canine de Nouvelle-Galles du Sud a quant à elle été créée en 1932, notamment pour offrir son aide dans la détection de drogues et d'explosifs. Elle est composée de bergers allemands, labradors, rottweilers et malinois, et des épagneuls Springer anglais vont bientôt les rejoindre.