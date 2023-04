Pour le plus grand plaisir des passionnés, la Mercedes-AMG S 63 conserve son imposant moteur V8 pour au moins une génération supplémentaire. On ne peut pas en dire autant de la C 63, qui a été rétrogradée au rang de quatre cylindres. Mais les deux berlines sont désormais disponibles en version hybride rechargeable et la Classe S reçoit déjà une version spéciale, disponible pour une durée limitée sous le nom d'Edition 1.

Présentée comme un équipement complet, la S 63 est peinte en "gris alpine uni" dans la manufacture maison et roule sur des jantes AMG forgées de 21 pouces à rayons croisés. Elle est également équipée du pack AMG Exterior Night, qui donne des accents extérieurs chromés foncés ou noirs brillants. Parmi les autres équipements, on trouve un bouchon de réservoir de couleur argentée avec le logo AMG, des vitres teintées et des étriers de frein rouges.

Galerie: Mercedes-AMG S 63 E Performance Edition 1

4 Photos

Dans l'habitacle, la soi-disant Mercedes-AMG S 63 E-Performance Edition 1 est revêtue de cuir nappa noir avec des surpiqûres contrastées rouges, que l'on retrouve également sur le volant sportif, également recouvert de cuir nappa. Le look noir et rouge se retrouve dans l'habitacle, où la version spéciale reçoit un logo exclusif Edition 1 sur la console centrale ainsi qu'un logo AMG rouge éclairé sur les seuils de porte.

Cerise sur le gâteau, Mercedes ajoute une housse respirante. Elle est fabriquée en tissu synthétique indéchirable et dispose d'une doublure antistatique en flanelle tissée, de sorte que les rayures et la poussière ne devraient pas poser de problème. Pour le cas où vous souhaiteriez placer votre nouvelle acquisition directement dans un garage climatisé.

Le prix ? Exactement 208.392,80 euros. Ouf ! Les livraisons devraient commencer dès le mois prochain. Mais en réalité, le prix n'est pas aussi terrible qu'il peut le paraître. Les clients peuvent en effet payer encore plus pour une Classe S s'ils commandent la Maybach S 680 4Matic à moteur V12. Pour la coquette somme de 230.556,55 euros.