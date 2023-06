Les voitures hybrides sont devenues monnaie courante. Préférées aux électriques par de nombreux automobiles grâce la présence rassurante d'un moteur thermique, elles sont venues enrichir les catalogues de nombreux constructeurs. Mais il n'y a pas si longtemps, il était presque impossible de trouver une voiture combinant deux types de motorisation.

L'un des premiers modèles a été l'Opel Flextreme, un curieux concept présenté au salon de Detroit et au salon de Francfort en 2007, qui a été l'un des derniers produits issus de la collaboration entre Opel et General Motors.

Sous sa carrosserie rondouillarde, sans la moindre arête, se cachaient de nombreux composants qui, quelques années plus tard, ont donné à la Chevrolet Volt. Et ce n'est pas tout : le look et certaines solutions ont été reprises sur l'Opel Ampera, une berline hybride rechargeable commercialisée en Europe entre 2012 et 2015.

Concept Opel Flextreme (2007)

La Flextreme ne passait pas inaperçue avec ses lignes douces et futuristes (pour l'époque) et sa polyvalence. En plus d'accueillir quatre adultes sur quatre sièges séparés, l'Opel était équipée d'un certain nombre d'équipements pour offrir praticité et confort à bord.

L'Opel Flextreme Concept pouvait recharger deux segway

Par exemple, il n'y avait pas de pilier B et les portes arrière s'ouvraient vers l'arrière, pour faciliter l'accès des passagers. Le pare-brise se prolongeait sur le toit pour offrir plus de luminosité dans l'habitacle, tandis que le coffre était doté de portes papillon. Un espace dans ce même coffre permettait de loger deux Segway et de les recharger.

Le moteur diesel aidait à prolonger l'autonomie

Les bizarreries d'Opel ne s'arrêtaient pas là. La motorisation était très inhabituelle, en combinant un moteur diesel 1,3 L et un moteur électrique pour atteindre 163 ch et 320 Nm.

En pratique, grâce à un générateur de 53 kW, le moteur thermique avait la capacité de recharger la batterie (qui pouvait également être rechargée en environ trois heures en se branchant sur une une prise domestique), qui à son tour alimentait le moteur électrique transmettait sa puissance sur l'essieu avant.

Opel avait donc imaginé une sorte de prolongateur d'autonomie aussi bien électrique que diesel, une déclinaison un peu plus complexe par rapport à l'architecture hybride rechargeable "classique", et inversée par rapport aux motorisations mild hybrid actuelles où le moteur électrique sert à alimenter le moteur thermique.

Avec ses technologies, le Flextreme pouvait parcourir environ 100 km grâce au seul moteur électrique, en plus des 775 km garantis par le moteur diesel.