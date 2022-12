Le lien entre la MINI "originale" et la MINI d'aujourd'hui est à rechercher du côté du concept ACV30. Le curieux prototype dévoilé en 1997 a ouvert la voie à l'évolution de la marque vers une marque haut de gamme sous la nouvelle direction du BMW Group.

Concevoir l'avenir à partir du passé

L'ACV30 (acronyme de "Anniversary Concept Vehicle 30") est présenté comme une sorte d'hommage à la victoire de la MINI au rallye de Monte-Carlo 1967. En fait, les designers Adrian Van Hooydonk et Frank Stephenson (ce dernier étant le "père" de la future MINI et des supercars telles que la Ferrari F430 et la McLaren MP4-12C) se sont inspirés de la voiture de course pour concevoir leurs modèles.

Les "liens" entre les deux modèles se retrouvent dans les bandes blanches emblématiques qui courent sur le capot et les phares à LED supplémentaires installés sur la calandre. Les proportions, cependant, sont complètement différentes : l'ACV30 est plus plate et plus allongée que la MINI originale.

L'avant, avec ses phares circulaires et ses bandes longitudinales blanches, est un hommage à la MINI des années 1960. L'arrière comporte deux très petits phares et un échappement central (une caractéristique également présente dans les MINI plus sportives d'aujourd'hui).

Cela est dû au fait que le concept est basé sur la MG F, une voiture de sport compacte à moteur central et à propulsion arrière qui a connu un grand succès à l'époque (surtout au Royaume-Uni). Bien qu'il soit difficile de trouver des informations précises sur le web, il est probable que la MINI disposera du même moteur 1.8 L de 160 ch que la MG F.

Un héritage important

Comme mentionné, plusieurs éléments stylistiques du prototype sont hérités de la MINI présentée en 2001, notamment les passages de roues musclés, le toit blanc contrastant, l'échappement central (présent sur les versions plus sportives) et l'intérieur avec le tableau de bord circulaire positionné au centre du tableau de bord.

En bref, si la MINI est parvenue jusqu'à aujourd'hui, c'est aussi grâce à cet étrange concept d'il y a 25 ans.