Lors du salon de l'automobile de Detroit (NAIAS) de 1998, Jeep a dévoilé un intéressant prototype portant le nom de code "Project Grizzly", qu'elle a finalement baptisé Jeep Jeepster, reprenant un nom traditionnel de la marque, qui avait donné son nom, à la fin des années 1940, à un curieux cabriolet Willys.

Cette Jeep Jeepster Concept a été conçue comme un crossover, c'est-à-dire un modèle à mi-chemin entre deux types de carrosserie différents : d'une part un coupé sportif hautes performances et d'autre part un pur tout-terrain. Voici le résultat.

Galerie: Jeep Jeepster Concept (1998)

2 Photos

Il s'agissait d'une voiture de sport surélevée, dotée d'un moteur V8 et présentant une certaine ressemblance avec le Wrangler, qui, selon les propres termes de la marque à l'époque, était le "véhicule de style" de vie ultime, avec suffisamment d'aptitudes tout-terrain pour s'attaquer à la célèbre Rubicon Trail.

Sous le capot se trouvait un gros V8 "Powertech" de 4,7 litres qui avait déjà fait ses débuts sur le Grand Cherokee, avec 238 ch et un couple maximal de 400 Nm, associé à une transmission automatique à quatre rapports.

Bien sûr, il y avait aussi le système de transmission intégrale permanente Quadra-Trac II avec boîte de vitesses à réducteur, une nouveauté pour la marque à l'époque, qui permettait à la puissance du moteur d'atteindre uniquement les roues arrière en conditions de conduite normales, ou d'être répartie entre les deux essieux en cas de faible d'adhérence.

Cette Jeepster était équipée d'une suspension indépendante sur les deux essieux, qui était également réglable, ce qui permettait de relever ou d'abaisser la carrosserie de près de 9 cm, selon que la voiture était conduite sur route ou hors route. Dans sa configuration sur route, la garde au sol était de 14,6 cm, tandis qu'en mode tout-terrain, elle était de 22,9 cm.

En termes d'esthétique, le modèle était peint en "rouge intense", avec des zones en plastique noir, les phares ronds caractéristiques de l'époque (avec des feux ronds) et la calandre Jeep classique à sept fentes verticales. Les énormes jantes en aluminium de 19 pouces à cinq branches étaient équipées de pneus Goodyear Extended Mobility Tires.

Enfin, l'intérieur de la Jeepster 1998 présentait un tableau de bord qui semblait tout droit sorti du monde de l'aviation, avec de nombreux cadrans sur le tableau de bord et la console. Certains éléments du design sont entrés en production sur la Dodge Viper SRT-10 de 2003 , sur laquelle Ralph Gilles, le designer responsable de l'intérieur du concept et plus tard le designer en chef de FCA, a également travaillé.