Bernd Rosemeyer est l'un des pilotes les plus célèbres de l'histoire. Ses plus grands succès, mais aussi sa mort prématurée (à seulement 28 ans), sont inextricablement liés aux voitures de course de l'époque Auto Union.

À 27 ans, en 1936, il a remporté tous les titres possibles avec l'Auto Union Type C à 16 cylindres : champion d'Europe, champion allemand sur route et champion allemand de la montagne. Au cours de sa carrière, il a établi plusieurs records du monde et a été le premier à franchir la limite des 400 km/h sur une route publique. Il n'est donc pas étonnant que, bien des années plus tard, Audi lui ait dédié un concept-car.

Hommage aux flèches d'argent

L'Audi Rosemeyer (4,539 m de long, 1,920 m de large et 1,240 m de haut, avec un empattement de 2,911 m) a fait ses débuts en 2000 avec une calandre monumentale rappelant les Flèches d'argent historiques d'Auto Union, ainsi que le capot allongé avec ses lamelles verticales qui s'inclinent doucement vers l'arrière.

Le toit arrondi, les passages de roues semi-circulaires et la ceinture de caisse haute témoignent de la relation étroite avec la première Audi TT. Cependant, l'avant et l'arrière de la Rosemeyer rappellent également la Bugatti Veyron.

Audi le décrit comme suit : "Comme les Flèches d'argent, ce coupé pourrait être propulsé par un moteur central à 16 cylindres. Il y a beaucoup d'espace entre les énormes roues dans les passages de roues, qui ont une forme beaucoup plus haute. Un empattement long qui laisse de la place pour deux occupants et un moteur de grand volume devant l'essieu arrière".

Un manifeste technologique

L'Audi Rosemeyer n'est pas seulement un prototype, mais une démonstration du potentiel technologique de la marque Audi. Les grands disques de frein perforés sont reconnaissables dans les énormes roues. D'élégantes prises d'air structurent l'ensemble de la carrosserie en aluminium et caractérisent en particulier la partie avant, où les blocs optiques ont une forme aérodynamique particulière et sont déjà dotés de phares xénon aussi compacts que puissants.

Pour des raisons aérodynamiques, il n'y a pas de rétroviseurs, mais des caméras qui projettent les images arrière et latérales sur des moniteurs à l'intérieur de l'habitacle, où - en plus de l'aluminium brossé, du carbone et du cuir - un matelassage en Nomex ignifugé a été utilisé.