Il y a quelques jours, des rumeurs annonçait l'abaissement de l'âge minimum pour passer le permis de conduire à 17 ans, contre 18 actuellement. Élisabeth Borne a officialisé la mesure, qui entrera en vigueur dès l'année prochaine.

"Je vous confirme qu'à partir de janvier 2024, on pourra passer le permis de conduire à partir de 17 ans, et conduire à partir de 17 ans", a déclaré la Première ministre dans une interview accordée à Brut.

Cette mesure sera ouverte à tous les jeunes de 17 ans mais vise surtout ceux en apprentissage et amenés à se déplacer vers différents sites entre leur lieu de formation et l'entreprise pour laquelle ils travaillent. "C'est une mesure qui, évidemment, ne concerne pas tous les jeunes" a confirmé Élisabeth Borne. "Cela n'intéresse pas forcément un jeune qui habite dans une ville très bien desservie par les transports en commun."

"Par contre, j'ai annoncé un plan France Ruralités la semaine dernière et il y a des territoires dans lesquels le jeune doit aller, par exemple, dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA), et quand il a [des trajets entre] son domicile, le CFA et l'entreprise où il fait son apprentissage, c'est une véritable galère. Permettre de passer plus tôt le permis de conduire, je pense que c'est un vrai plus pour ces jeunes. Donc c'est ce que l'on va faire."

Les dispositifs d'aide financière pour le permis de conduire dont disposent aujourd'hui les apprentis seront ainsi étendus aux élèves des lycées professionnels selon la locataire de Matignon : "Il y a des aides qui existent aujourd'hui pour les apprentis, de 500€, et que l'on va élargir aux élèves de lycées professionnels qui auront aussi 500€ d'aides pour leur permis de conduire."

Le sujet de la sécurité routière n'inquiète pas Borne

Élisabeth Borne a enfin balayé l'argument de la sécurité mis en avant par des associations et des auto-écoles, estimant que les pays comme l'Irlande ou la Slovaquie, qui ont aussi abaissé l'âge du permis de conduire à 17 ans, n'ont pas rencontré de problèmes.

"Chez nos voisins qui ont passé le permis à 17 ans, il n'y a pas eu plus d'accidents", a-t-elle souligné, précisant que le gouvernement était "très attentif" à cette question et prévoyait de renforcer les attestations de sécurité routière "pour en faire des sortes de 'pré-code'" et mieux sensibiliser les plus jeunes.

Année après année, différentes mesures ont contribué à abaisser l'âge permettant d'accéder à la conduite. Depuis 2014, il est possible de commencer la conduite accompagnée dès 15 ans, contre 16 auparavant. Les Républicains ont de leur côté déposé un projet de loi pour donner accès à l'examen du permis de conduire dès l'âge de 16 ans, comme aux États-Unis.