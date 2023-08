Ghia est un carrossier italien qui tire sa renommée de la Volkswagen Karmann Ghia des années 1950, et de versions modifiées de nombreuses Ford par la suite. Cette association ne droit rien au hasard.

Fondé en 1916 par Giacanto Ghia à Turin, Ghia a été intégrée au groupe Ford en 1970, en même temps que la Carrozzeria Vignale, rachetée la même année. Le projet le plus célèbre de Ghia durant l'ère Ford a été la conception de la Ford Fiesta, récemment disparue, dont le design a été largement influencé par Tom Tjaarda.

À partir des années 1980, Ford a confié à Ghia de nombreux projets pour la marque mère, mais aussi pour d'autres constructeurs du groupe. La Ghia Seatta ouverte, qui deviendra plus tard la Ford Streetka, a été l'une des plus connues. Ghia a également réalisé des concepts cars pour le constructeur britannique de voitures de sport AC.

Par ailleurs, Ford a utilisé le nom Ghia des années 1970 jusqu'à environ 2010, sur presque tous les marchés, pour désigner des versions particulièrement haut de gamme de ses modèles de série. L'appellation Vignale a repris cette fonction aujourd'hui.

Ford Ghia Ariosa (1994) Ford Ghia Vivace (1996)

Mais revenons à Ford et à Ghia. La Ghia Ariosa de 1994 était un concept car de coupé sport à quatre places, basé sur la nouvelle plate-forme Ford Mondeo de l'époque, avec un V6 de 2,5 litres. Le concept Ariosa intégrait un châssis en aluminium, en l'exploitant comme élément de design.

L'Ariosa était conçue pour être construite à partir d'éléments de carrosserie modulaires et légers en fibre de carbone, facilement remplaçables pour des réparations, et fixés directement sur le châssis en aluminium. Le concept envisageait également un toit ouvrant et une lunette arrière escamotables. Sur des rails intégrés dans le toit bombé, les panneaux du pare-brise arrière et du toit ouvrant devaient rentrer dans un compartiment situé derrière les sièges arrière.

Il s'agissait donc d'un concept multifonctionnel, à la fois cabriolet entièrement ouvert et coupé protégé des intempéries. Visuellement, la face avant rappelait un peu le premier concept du Porsche Boxster en 1993 et la Porsche 911 (996) de 1997, tandis que les lignes latérales préfiguraient la première Ford Puma.

Galerie: Ford Ghia Ariosa et Vivace (1994/1996)

4 Photos

Les feux arrière prenaient des formes de traits obliques rouge vif placés haut sur les bords du coffre, comme sur les Peugeot actuelles. A cela s'ajoutaient des doubles sorties d'échappement coupées en biais et qui traversaient la carrosserie. L'Ariosa était un pur concept ne pouvant pas rouler, fait en fibre de verre avec un vitrage en plexiglas. Elle était chaussée de pneus Pirelli P700-Z 250/50 ZR 17.

En 1996, la Ghia Vivace a été construite en reprenant des idées de l'Ariosa. Ce coupé 2+2 se distinguait par ses courbes accentuées dans le style de certains modèles américains de Ford. L'idée de base était d'en faire un véhicule de série, basé sur la Mondeo et également avec un V6. Mais la Ford Cougar présentée en 1998, beaucoup plus carrée, a finalement repris le langage de design "New Edge" introduit avec la Focus.