Mitsubishi est en train de rajeunir sa gamme de modèles et avec les ASX, Poulain et L200. Mais ce sera bientôt le tour d’un nouveau SUV compact et à défaut de connaître son nom, on sait à quoi il ressemblera, avant sa première mondiale le 10 août, au Salon international de l'auto d'Indonésie 2023.

Mitsubishi précise que le véhicule sera proposé avec un moteur 1,5 litre, une transmission à variation continue (CVT) et une traction avant. Il possède des roues de 18 pouces et offrira une garde au sol de 222 millimètres, la meilleure du segment.

En termes de dimensions, le SUV compact mesure 4,39 mètres de long, 1,81 mètre de large et 1,66 mètre de haut. Cela le rend plus grand que l'ASX sur tous les plans, qui est également vendu sous le nom de Renault Captur selon le marché. Ce nouveau modèle est présenté comme un projet entièrement Mitsubishi destiné principalement à la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) mais un déploiement plus global n'est pas exclu.

Le concept XFC comme base de travail

Mitsubishi n’a pas encore dévoilé l’intérieur de son SUV mais nous savons qu'il comportera un système audio Yamaha sur mesure. Un teaser précédent nous a également donné un indice sur la conception du tableau de bord, qui s'inspire des écrans côte à côte qui sont en vogue chez les constructeurs automobiles ces temps-ci. Il suffit également de jeter un œil sur le concept XFC de l'année dernière (voir ci-dessus) pour avoir une idée de l'intérieur du modèle de production.

Après sa présentation, le SUV compact entrera en production chez Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (Bekasi, West Java) et sera livré aux clients à partir de novembre. Son prix sera certainement connu à cet instant. Nous aurons aussi, peut-être, des nouvelles sur un potentiel cousin de l'ASX en préparation par Mitsubishi pour l'Europe.