Mitsubishi a offert un aperçu assez clair de ce qu’il est autorisé d’attendre de la nouvelle génération du Triton, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Présenté au salon international de l'automobile de Bangkok, en Thaïlande, le concept XRT est une indication claire de ce que nous verrons bientôt du côté de la multinationale japonaise.

Il s’agira-là de la première version totalement revue du Triton depuis déjà neuf ans : autrement dit, un modèle crucial pour Mitsubishi, qui se doit non seulement d’y apporter une importante dose de nouveauté, tout en permettant aux amoureux du modèle de s’y retrouver. Le pick-up a pour importante mission de poursuivre son succès en tant que best-seller de Mitsubishi et surtout former la base de l'important SUV Pajero Sport, tout en contribuant à la renaissance de la sous-marque de performance Ralliart. Pas une mince affaire, donc, d’autant qu’il n’est évidemment pas encore communiqué pendant combien de temps Mitsubishi a l’intention d’exploiter le nouveau modèle.

Dans tous les cas, le concept XRT arbore le graphisme de la "ligne parallèle" Ralliart dans sa livrée de camouflage "lava rocks" (roches de lave). Mitsubishi utilise des mots tels que "féroce" et "robuste" pour décrire le style du concept, ce qui laisse présager un design plus musclé et plus agressif pour le modèle de série.

Takao Kato, président-directeur général de Mitsubishi Motors, a déclaré que le Triton et le remplaçant de l'ASX sont les deux modèles les plus importants pour la marque dans la région Asie-Pacifique au cours des 18 prochains mois.

"Le tout nouveau Triton subit les dernières retouches en vue de son lancement, car nous avons effectué des tests d'endurance rigoureux dans le monde entier tout en incorporant le savoir-faire acquis en rallye", a déclaré M. Kato. "Avec les lancements de nouveaux véhicules comme pièces maîtresses, nous poursuivrons nos efforts en vue d'une croissance accrue."

Comme l'a mentionné M. Kato, Mitsubishi a renforcé son engagement dans le monde de la course automobile, en participant notamment au rallye Asia Cross Country 2022 avec une version améliorée de la Triton sortante. Des rumeurs de longue date ont également circulé dans l'industrie locale selon lesquelles Mitsubishi Australia serait en pourparlers avec Walkinshaw Automotive Group pour produire une réponse locale au Ford Ranger Raptor et au Nissan Navara PRO-4X Warrior.

