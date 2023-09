Il est rare qu'une voiture de provenance royale soit mise en vente. Pourtant, cette vente aux enchères vous permettra d'acquérir une Mercedes-Benz 280S de 1973 ayant appartenu au roi de Suède Charles XVI Gustave.

Les enchères débuteront le 21 septembre prochain. Le vendeur, Bilweb Auctions, estime qu'elle devrait rapporter l'équivalent de 10 100 à 12 600 euros (120 000 à 150 000 couronnes suédoises).

Le roi Charles XVI Gustave est monté sur le trône de Suède en 1973, l'année même où les écuries royales ont acquis cette Mercedes. Il est le plus ancien monarque de l'histoire du pays et le premier à avoir régné pendant 50 ans, indique ABC News. La fonction de roi de Suède est un rôle cérémoniel et ne s'accompagne pas d'un rôle de direction au sein du gouvernement du pays. Il fait office de chef d'État pour rencontrer les dignitaires étrangers et remet les prix Nobel aux lauréats.

Galerie: Mercedes-Benz 280S 1973 du roi de Suède

Cette Mercedes est relativement simple par rapport à ce que l'on peut attendre d'une voiture destinée à transporter des membres d'une famille royale. La 280S est la version de base de la Classe S de l'époque. Elle est équipée d'un six cylindres en ligne de 2,8 litres à carburateur Solex développant 158 chevaux (118 kilowatts) et d'une boîte de vitesses automatique à quatre rapports. L'intérieur est composé d'un mélange de tissu bleu et de vinyle. À noter, cette voiture ne dispose pas de la climatisation.

Un carrosse royal pas comme les autres

Les écuries royales suédoises ont conservé cette Mercedes de mars 1973 à juin 1979. La vente aux enchères comprend les rapports d'entretien jusqu'en 1983. La Mercedes a besoin d'un peu de soin pour redevenir digne de la royauté. Il y a quelques dommages extérieurs, de la peinture écaillée et des garnitures manquantes. Le tissu du siège du conducteur est déchiré et les planchers ont besoin d'être nettoyés. L'annonce indique que le moteur démarre facilement. Le compteur kilométrique indique 332 619 kilomètres.

Cette génération de Classe S porte la désignation interne W116. Produite à partir de 1972, elle a été fabriquée à 473 035 exemplaires dans l'usine de Sindelfingen jusqu'en 1979. La 450SEL 6.9 était la variante axée sur les performances de cette génération. Elle utilisait un moteur V8 de 6 834 cc développant 286 ch pour la version destinée au marché européen. La berline sportive était équipée d'une suspension hydropneumatique à correcteur d'assiette.