La Ferrari 412P est une voiture de course emblématique qui a laissé une marque indélébile dans le monde du sport automobile dans les années 1960. Introduit en 1967, elle a été conçue spécialement pour les courses d'endurance, avec une carrosserie élégante et aérodynamique conçue par Pininfarina. Sous le capot, la 412P était équipée d'un puissant moteur V12, capable de produire une puissance impressionnante pour l’époque (420ch) et des performances exaltantes sur la piste.

Cette Ferrari 412P Berlinetta fut construite dans un seul but : participer à des courses pour le Championnat du Monde FIA. Elle a été produite en 1967 puis achetée par l'équipe du colonel Ronnie Hoare. Peinte en rouge de course italien avec un museau de couleur bleu, c'était l'une des deux voitures privées 412P à participer aux courses d’endurance cette année là.

Pilotée par Richard Attwood et Lucien Bianchi (le grand-oncle du regretté Jules Bianchi), elle a pris la troisième place du classement général des 1 000 kilomètres de Spa en Belgique, aidant Ferrari à décrocher son titre au Championnat du monde des constructeurs.

L'héritage de la 250 LM

Le châssis 0854 a également participé aux 24 heures du Mans 1967 et à la course de 6 heures de Brands Hatch au Royaume-Uni avant que David Piper, un pilote anglais, ne l'achète. Piper l'a utilisé pour participer aux épreuves des 1000 kilomètres de Paris, des 9 heures de Kyalami et des 3 heures du Cap. Sous sa propriété, la Ferrari a également couru en Europe et en Afrique du Sud tout au long des années 1968 et 1969, remportant les 200 kilomètres de Nuremberg en 1968, les Solituderennen à Hockenheim et le Grand Prix de Suède.

En 1969, la voiture a été acquise par Chris Cord, le petit-fils d'EL Cord, qui a fondé la société automobile Cord. Elle a ensuite changé de mains, passant par les collections de Lord Anthony Bamford, Sir Paul Vestey, John McCaw et Bruce McCaw avant que son propriétaire actuel ne l'acquière. Elle a du subir une restauration minutieuse de neuf ans qui comprenait la remise à neuf de sa carrosserie d'origine et de sa livrée de course de l'époque avec l'équipe du colonel Ronnie Hoare.

La Ferrari 412P était essentiellement la version "pour clients" de la voiture de course 330 P3 qui figure en bonne place dans le film "Ford contre Ferrari" (Le Mans 66). Les voitures P elles-mêmes étaient les successeurs de la Ferrari 250 LM (voir ci-dessus) construite pour concourir dans les courses d'endurance de voitures de sport/GT. Cette 412P sera vendue par la maison Bonhams, le 18 août, dans le cadre de The Quail Lodge Auction en Californie.

Si vous souhaitez voir tous les lots de cette vente, cliquez ici.