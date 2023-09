Vous cherchez à donner du piquant à votre SUV hybride ? Si vous avez un BMW X5 M60i dans votre garage, vous devriez envisager de vous rendre chez dAHLer. Le préparateur suisse a créé un kit spécial dédié au mild hybrid bavarois de 530 ch qui rapproche ses performances de celles de la M Competition.

De plus, le X5 reçoit une esthétique dédiée et encore plus d'agressivité pour défier, même en look, les meilleures voitures de sport du monde.

C'est (presque) une vraie M

Le cœur des modifications apportées par dAHLer concerne le V8 4,4 litres biturbo. Des 530 ch et 750 Nm de la version de base, l'atelier est passé à 620 ch et 850 Nm, soit pratiquement les mêmes valeurs que la M Competition.

Le préparateur précise entre autres qu'un réglage Stage 2 encore plus puissant est également disponible, sans toutefois préciser à quoi correspond l'augmentation de la puissance et du couple.

BMW X5 M60i par dAHLer

Grâce à ce réglage du huit cylindres, la vitesse de pointe passe à 270 km/h, tandis que le son est encore plus envoûtant, grâce à de nouveaux tuyaux d'échappement de 100 mm. Pour donner plus de voix au X5, une soupape à commande électronique qui régule les décibels d'échappement est également disponible.

Les sorties d'échappement du BMW X5 M60i par dAHLer

Un look attrayant

Le BMW de dAHLer se reconnaît à ses énormes jantes en alliage de 23 pouces montées sur des pneus 305/30 R23. Le X5 est également équipé d'amortisseurs à commande électronique qui rendent la voiture plus basse et plus aérodynamique, tout en améliorant l'expérience de conduite globale.

Les jantes de 23 pouces du BMW X5 M60i

Enfin, les pare-chocs ont été légèrement modifiés et arborent le logo dAHLer dans la même couleur que la carrosserie.

Malheureusement, il n'existe pas de liste de prix précise pour toutes ces modifications. Les personnes intéressées n'ont d'autre choix que de contacter directement le préparateur, qui propose des kits pour de nombreuses autres BMW.