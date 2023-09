Pour la première fois, les SUV ont représenté plus de 50 % de toutes les voitures vendues en Europe au cours du premier semestre 2023, selon Dataforce. Les clients continuent d’être séduits par les véhicules utilitaires sport de toutes formes et tailles, au détriment des styles de carrosserie autrefois traditionnels comme la bonne vieille berline.

Mais Lexus pense qu'elle est toujours d'actualité dans certains marchés malgré l'obsession de nombreuses personnes pour les SUV, pourtant pas très appréciés des puristes.

S'adressant au magazine australien Drive, le chef de la marque mondiale de Lexus, Takashi Watanabe, a admis que la demande de berlines diminuait. Cependant, il estime qu'il y a encore suffisamment de gens qui les achètent pour justifier le développement de nouvelles voitures de ce type :

"Nous continuons de voir un marché pour les berlines et nous allons continuer de leur donner de l'importance."

La chine : le sauveur des berlines

Les berlines restent particulièrement populaires en Chine, où la ES représente la moitié des livraisons totales de Lexus. Cependant, les hauts dirigeants de l'entreprise ont souligné que les préférences dans le pays le plus peuplé du monde ( ou s'agit-il de l'Inde ?) évoluent rapidement et que ce qui est populaire aujourd'hui pourrait tomber en disgrâce dans quelques années.

Dans cette optique, le patron de la division luxe de Toyota affirme que la planification globale des produits pourrait être complétée par des voitures axées sur la Chine et même par des modèles développés spécifiquement pour ce marché.

Lorsque Lexus a présenté un certain nombre de modèles fin 2021, cette berline électrifiée en faisait partie, vraisemblablement en avant-première d'un modèle purement électrique de type IS. Il y avait aussi une voiture de la taille d'une Toyota Camry avec des moteurs à combustion, ainsi que deux breaks et même un cabriolet à quatre places. Cela montre que la future gamme ne sera pas dominée par les SUV, en supposant que tous ces concepts parviendront un jour à la production.

Lexus a également déclaré qu'une camionnette entièrement électrique n'est pas à exclure si la demande est suffisante.

La gamme sera complété par un successeur spirituel de la LFA en tant que supercar électrique (oui vous avez bien lu) avec une boîte de vitesses manuelle, une direction électrique, un freinage électrique et une transmission intégrale.