C'est ce que l'on peut appeler un scénario cauchemardesque, une phobie pour tous les amateurs de voitures de sport surbaissées. Avant de vous plonger dans l'histoire, la très bonne nouvelle est que personne n'a été blessé. Pour ce qui est de la mauvaise nouvelle, les photos devraient en témoigner.

Cette rencontre inopportune entre Chevrolet a eu lieu le 18 septembre à Thornton, une banlieue au nord de la ville de Denver, dans le Colorado. Les équipes de trois municipalités sont intervenues. Les pompiers de Thornton ont partagé les images de la collision entre le Pick-up Silverado qui est venu se percher sur la Corvette C8.

Après avoir analysé les photos de plus près, nous pouvons les qualifier de glaçantes pour deux raisons. La première raison est la présence des roues du pick-up juste à côté de l'habitacle de la Corvette. Il y a fort à parier que l'occupant ou les occupants ont eu un très grand moment de frayeur lorsque le Silverado s'est arrêté sur le pare-brise. La deuxième raison est une question à laquelle nous essayons toujours de répondre : comment s'est-il retrouvé là ?

Un duel de Chevrolet

Les pick-up modernes sont des machines imposantes. Avec les packs tout-terrain, ils peuvent être colossals dès leur sortie de l'usine. Cependant, ce Silverado n'est peut-être même pas équipé de quatre roues motrices. Les roues semblent être de modestes jantes Chevrolet de milieu de gamme chaussées de pneus tout aussi modestes. De plus, aucune amélioration de la suspension n'est visible. À en juger par la calandre, il pourrait s'agir d'un pick-up version LS et même s'il s'agit d'un 4x4, nous ne voyons pas de badge Z71 indiquant l'équipement tout-terrain optionnel. Il devrait s'agir de l'un des pick-up demi-tonne Chevrolet les moins roulants que l'on puisse trouver. Et pourtant, c'est le cas.

Photo Credit: Thornton Fire Department

Quant à la Corvette, elle a toujours été une voiture de sport basse et la C8 à moteur central ne fait pas exception à la règle. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'une Stingray, tant par le design de la face avant que par l'emblème de la Stingray sur le capot du moteur. Est-elle équipée d'une suspension de rechange ? Seul le propriétaire peut répondre à cette question, car un pick-up de 2,5 tonnes qui écrase une voiture a tendance à comprimer les ressorts. Nous ne savons pas à quoi cela ressemblait immédiatement après l'impact car, comme on peut le voir, des crics soutiennent le pick-up sur les photos, mais la Corvette était au moins assez solide pour éviter les blessures.

Les carrefours, pièges des automobilistes ?

Google Maps nous apprend que ce carrefour est un arrêt à quatre voies dans une zone rurale, ce qui prolonge le mystère. Ce n'est pas comme si les accidents les plus fous ne se produisaient jamais, n'oublions pas le Ford Explorer qui a foncé sur une Corvette C4 à un carrefour en juillet 2022. Il s'agissait d'un accident à faible vitesse, mais la position du camion et les dommages visibles sur l'avant de la Corvette dans cet accident suggèrent qu'une vitesse un peu plus élevée était en jeu.