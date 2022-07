Que pouvait-il bien arriver à deux véhicules qui se croisent on ne peut plus lentement dans un quartier résidentiel, par une belle journée ensoleillée ? A priori pas grand chose... Et pourtant, on n'est jamais à l'abri d'une (mauvaise) surprise !

Selon un post sur le bien nommé fil Reddit Idiots In Cars, l'accident s'est produit à Glendale. en Californie. La vidéo, que vous pouvez regarder dans le post intégré ci-dessous ou via le lien source en bas de cet article, montre un Ford Explorer heurtant une Chevrolet Corvette C4. Enfin plus que le "heurter", il lui roule carrément dessus ! Il a beau s'appeler "Explorer", voilà un terrain que ce SUV n'a sans doute jamais exploré auparavant.

En regardant la vidéo, on peut se rendre compte qu'il ne s'agit sans doute pas ici d'une basse vengeance entre voisins qui ne s'apprécient pas, ni d'une envie de montrer la supériorité du SUV sur la sportive, mais bel et bien de quelqu'un qui est très distrait au volant ! On peut clairement voir que le conducteur de l'Explorer était au téléphone et a coupé le virage, manquant de voir la Corvette C4 qui arrivait.

Il est important de noter que la vidéo a été ralentie par l'expéditeur de la vidéo. Certains commentateurs du fil de discussion ont souligné que le soleil brillait directement sur le visage du conducteur de l'Explorer, tandis que d'autres supputent que l'épais pilier A et les énormes rétroviseurs latéraux auraient pu cacher la Corvette de la vue du conducteur. D'autres encore ont déclaré que le conducteur de la Corvette était également en partie responsable, car sa voiture n'avait pas ralenti suffisamment à l'approche du carrefour.

Quoi qu'il en soit, l'accident aurait pu être évité si le conducteur du SUV s'était concentré sur la conduite de son véhicule. Même dans les collisions à faible vitesse, un accident peut toujours entraîner de nombreux dommages, matériels ou pire !

Nous n'avons pas d'informations sur l'étendue des dommages subis par la Corvette. Mais à première vue, il est probable que le pare-chocs avant, les phares, le capot, tous les panneaux latéraux gauches, la porte et la fenêtre à gauche, ainsi que le toit targa, doivent subir de grosse réparations, voire même être remplacés.