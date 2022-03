Nous avons de terribles nouvelles aujourd'hui en provenance du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie. Une bourrasque de neige printanière accompagnée de brouillard a provoqué un carambolage absolument horrible impliquant plus de 50 véhicules. De nombreuses personnes ont été blessées. Tragiquement, au moins trois personnes ont perdu la vie.

L'accident s'est produit vers 10 h 30, heure locale, sur les voies nord de l'I-81. La vidéo en haut de cet article montre l'événement tel qu'il s'est produit ; nous vous mettons en garde car elle peut être dérangeante pour certains.

On y voit de nombreux véhicules, des voitures aux semi-remorques, sortir du brouillard et de la neige quelques secondes avant de s'écraser. La vidéo montre un SUV dérapant qui manque de peu une personne se tenant à côté d'un véhicule. Plus tard, elle montre des véhicules en feu vers l'avant de la scène, dont au moins un semi-remorque. On ne sait pas combien de temps les collisions ont duré ; la vidéo se termine avec la personne qui part aider d'autres automobilistes.

Une deuxième vidéo de WFMZ-TV (ci-dessous) montre le tronçon d'autoroute alors que les secours tentent d'éteindre les incendies et de dégager la zone.

Selon ce média, 24 personnes ont été emmenées dans des hôpitaux locaux pour y être soignées. La mort de trois personnes est confirmée, mais il est possible que le nombre de victimes augmente à mesure que les autorités continuent de fouiller les véhicules et de nettoyer la scène. Dans la soirée du 28 mars, le tronçon de la I-81 en direction du nord, situé à environ 160 km au nord-ouest de Philadelphie, était toujours fermé.

Ces évènements météorologiques soudains sont parmi les choses les plus terrifiantes à vivre sur une autoroute. La visibilité peut être réduite à presque zéro en un instant, et la soudaine chute de neige crée souvent des conditions glissantes pour les conducteurs.

Il est difficile de savoir comment réagir dans de telles situations ; ABC 27 cite le ministère des transports de Pennsylvanie qui conseille aux automobilistes de ne pas freiner brusquement ni de quitter la route. Le meilleur conseil est de s'assurer que vos feux normaux et vos feux de détresse sont allumés, de ne pas changer de voie, de ralentir progressivement et de prendre la prochaine sortie disponible.