La Rimac Nevera est la voiture la plus rapide que nous ayons jamais conduite. Cette Hypercar entièrement électrique ne sera produite qu'à 150 exemplaires et affiche un prix d'environ 2 millions d'euros, mais elle vous fera faire des économies. En effet, si vous conduisez votre Nevera en Europe, vous bénéficierez d'une recharge gratuite pendant les huit premières années de détention.

Le constructeur croate a en effet annoncé un nouveau partenariat avec Ionity, l'un des plus grands opérateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques sur le Vieux Continent. Selon le nouvel accord entre les deux entreprises, les acheteurs d'une Revera bénéficieront pendant huit ans d'une recharge illimitée et gratuite dans toutes les stations Ionity à travers 24 pays d'Europe.

Pour rappel, l'Hypercar zéro émission dispose d'une autonomie de 490 km selon le cycle WLTP grâce à son pack de batteries de 120 kilowatts-heure. Plus impressionnant encore, il peut être rechargé jusqu'à 500 kilowatts, ce qui signifie que vous pouvez recharger de 0 à 80 % en 25 minutes si vous utilisez l'un des chargeurs Halo de 350 kW de Ionity.

"Lorsque les gens pensent à Rimac, ils pensent aux performances record de la Nevera, ainsi qu'aux technologies révolutionnaires qui sont au cœur de l'entreprise. Pourtant, la Nevera a d'abord été développée comme une hyper GT, plutôt que pour la piste - il s'agit d'une Hypercar conviviale. La collaboration avec Ionity nous permet d'élever cette expérience à un niveau supérieur", explique Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac.

En plus de dévoiler l'accès gratuit à son réseau de stations de recharge, Ionity installera également une station de recharge avec six chargeurs sur le Rimac Campus près de Zagreb, qui est actuellement en construction. Elle sera accessible au public et aux visiteurs du complexe toute la journée, tous les jours. Des chargeurs supplémentaires seront installés ultérieurement, après le lancement initial du site prévu pour l'année prochaine.

Rimac recrute !

Pour finir, et sans rapport avec le sujet, Rimac indique également qu'elle cherche à embaucher 50 employés pour son atelier de peinture au sein du Rimac Campus. Ces personnes rejoindront l'équipe actuelle de 26 techniciens et devront d'abord suivre un processus de formation et apprendre à travailler avec les fibres de carbone de la Nevera. Avec ou sans expérience préalable, les candidats travailleront dans l'une des trois catégories du processus de peinture - préparation, peinture et polissage.