La Rimac Nevera est la voiture électrique la plus rapide du monde : une vitesse de 412 km/h, enregistrée en novembre 2022 à l'Automotive Testing de Papenburg, en Allemagne. Un pic impressionnant, atteint grâce à quatre moteurs électriques disposés pour chaque roue, capables de projeter au sol 1 914 ch et 2 360 Nm de couple. De quoi déchirer l'asphalte.

Non contente de cela, l'hypercar croate a décroché 23 records: accélération (le 0-100 km/h est atteint en 1,81 seconde), reprise, freinage, etc. Une véritable mine d'or pour les amateurs de Guinness World Record. Et cela n'est pas encore fini. Aujourd'hui, en effet, la Rimac Nevera a établi un nouveau record.

Attention aux rétroviseurs

"Au cours du développement, il nous est venu à l'esprit que la Nevera serait probablement la voiture la plus rapide du monde en marche arrière, mais nous en avons ri." C'est le discours des ingénieurs et des concepteurs de Rimac. Ce n'est qu'ensuite que les choses ont pris une tournure plus sérieuse. "C'est alors que nous avons commencé à parler du plaisir que nous aurions à l'essayer.

C'est ainsi qu'une plaisanterie a donné naissance à un nouveau défi. À quelle vitesse la Rimac Nevera peut-elle rouler en marche arrière ? Les premières simulations parlaient d'au moins 241 km/h. Pratiquement un peu moins qu'une BMW M3.

L'hypercar croate est sortie de l'ordinateur et s'est donc lancée sur la piste pour de vrai, mais en marche arrière. L'arrière a donc fait face à la longue ligne droite et Goran Drndak, pilote d'essai de Rimac, s'est élancé !

"On bouge le volant doucement, en veillant à ne pas perdre l'équilibre, en surveillant la trajectoire et le point de freinage depuis le rétroviseur, en gardant un œil sur la vitesse", commente Goran Drndak, celui qui a conduit la Nevera pour en faire la voiture la plus rapide du monde en marche arrière, en la faisant toucher les 275,74 km/h. C'est assez pour être (presque) derrière la BMW M3 avec M Driver package, capable d'atteindre 280 km/h.

Le mérite en revient à l'électricité

Un résultat extraordinaire rendu possible par la motorisation électrique de la Rimac Nevera. Contrairement à une voiture à moteur thermique, ou même à certaines voitures électriques, la transmission de la Nevera n'a pas de vitesses : les quatre moteurs ne font aucune distinction entre la marche avant et la marche arrière. Seule l'aérodynamique fait office de "mur".