MIAMI, 14 décembre 2023 - Le groupe duPont REGISTRY, premier écosystème de luxe pour les passionnés d'automobile, est ravi d'annoncer un partenariat inédit avec le fondateur de VINwiki et célèbre YouTuber, Ed Bolian, pour la vente aux enchères en ligne de trois véhicules emblématiques. La vente aux enchères, qui durera une semaine et débutera le jeudi 14 décembre, mettra en valeur la remarquable collection d'Ed Bolian.

"Nous sommes très honorés qu'Ed nous ait fait confiance pour ce partenariat", a déclaré Antoine Tessier, directeur général du Groupe duPont REGISTRY. "Nous ne doutons pas que le référencement de ces voitures emblématiques marquera le début d'un long partenariat avec Bolian."

"L'aspect étonnant, et parfois sauvage, du métier de créateur de contenu pour les médias sociaux est que j'accumule des voitures et que, tous les ans ou tous les deux ans, je me retrouve avec trop de voitures. Ed Bolian, fondateur de VINwiki, explique : "Cette année, je suis ravi de pouvoir liquider certaines d'entre elles de la meilleure façon possible avec Sotheby's Motorsport."

1976 Land Rover Range Rover - Une conversion unique à 6 roues

L'un des véhicules vedettes de la vente aux enchères est le Land Rover Range Rover 1976, une rare conversion à six roues appartenant à Ed Bolian. Présentée dans l'épisode spécial de Noël 2022 de la célèbre série Car Trek diffusée sur YouTube, cette interprétation sauvage du légendaire SUV a été reconstruite en 2012 et allie savoir-faire, innovation et plus qu'une pensée créative. Avec une histoire fascinante, des modifications minutieuses, y compris un levage de suspension de 2 pouces et une série d'améliorations extérieures, ce Range Rover 6x4 est proposé sans réserve et est accompagné d'un rapport d'inspection par une tierce partie et d'un titre de propriété vierge.

1976 Rolls-Royce Silver Shadow - Un vétéran du boulet de canon à travers le pays

Ed Bolian a piloté cette Rolls-Royce Silver Shadow de 1976 lors de l'épreuve de boulet de canon de l'US Express 2023, parcourant plus de 2 800 miles en seulement 36 heures et 10 minutes. Symbole de luxe et d'excellence technique, cette Silver Shadow a fait l'objet d'importants travaux d'entretien par DC MotorWerks, ce qui en fait un ajout remarquable à toute collection. Proposée avec un rapport d'inspection par un tiers, des liquides de rechange et un titre de propriété vierge, cette Rolls-Royce incarne l'élégance intemporelle (et est idéale pour les longs trajets).

2017 Ferrari GTC4Lusso - L'évolution Grand Tourisme de Ferrari

La Ferrari GTC4Lusso 2017 est l'une des pièces maîtresses de la Holiday Tent Sale. Elle témoigne de la domination croissante de Ferrari sur le marché du grand tourisme. Propriété d'Ed Bolian, cette GTC4Lusso mêle de manière experte les deux piliers de Ferrari : la performance et le luxe. Finie en Nero Daytona, la voiture a fait l'objet d'un entretien méticuleux par Ferrari of Atlanta et est maintenant proposée sans réserve avec un rapport d'inspection par un tiers et un titre de propriété vierge. Un véritable rêve pour les passionnés, cet exemple frappant est un mélange séduisant de tradition et d'exotisme.

À propos de la vente aux enchères

La vente aux enchères en ligne de Sotheby's Motorsport durera une semaine, à partir du jeudi 14 décembre. Il s'agit d'une occasion rare pour les enchérisseurs d'acquérir ces véhicules exceptionnels, chacun ayant une histoire unique et ayant été méticuleusement entretenu par Ed Bolian. DuPont Registry invite les passionnés d'automobile et les collectionneurs à participer à cet événement exclusif. Plusieurs anciennes voitures de la collection d'Ed Bolian seront également mises aux enchères dans les semaines à venir.

Pour plus d'informations et pour participer à la vente aux enchères, consultez le site suivant https://sothebysmotorsport.com/.

À propos du groupe duPont REGISTRY:

Au cœur de la division Driven Lifestyle se trouve le duPont REGISTRY Group, le premier écosystème de luxe au monde qui englobe la culture, la communauté et le commerce du style de vie automobile haut de gamme. Créé par certains des plus grands noms de l'industrie automobile de luxe, le groupe duPont REGISTRY représente une communauté dynamique de centaines de milliers de membres, entretenue depuis près de quatre décennies. Son portefeuille comprend duPont REGISTRY, Sotheby's Motorsport, Canossa Events, Cavallino et FerrariChat.