En février 2024, Lancia présentera la nouvelle Ypsilon. Une petite voiture qui sera également disponible en version électrique. L'histoire de l'Ypsilon remonte à près de quatre décennies. Il faut retourner en 1985 pour voir apparaître la Y10 lors du Salon de l'Automobile de Genève. Une voiture développée par le Fiat Centro Stile dans le but d'offrir au public une alternative élégante à la voiture citadine du segment B.

La Y10 et la Y comme prédécesseurs

La Y10 fut immédiatement considérée comme raffinée et chic, la première petite voiture de luxe spécialement destinée aux femmes. Les ventes ont atteint un million d'exemplaires au bout de 10 ans, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par son successeur, la Lancia Y, en 1995. Une seule lettre, mais néanmoins déjà prononcée "Ypsilon".

Lancia Y10 (1985-1995) Lancia Y (1996-2003)

La première Ypsilon entièrement écrite en toutes lettres a fêté cette année son 20ème anniversaire. En 2003, celle-ci a été lancée sur le marché et offrait une ambiance encore plus noble. Lancia elle-même parlait d'un "véritable vaisseau amiral à mettre dans la poche" : du vaste toit Skydome au système de son Bose en passant par la climatisation automatique à deux zones.

Un design rétro

Le design de l'Ypsilon (type 843 en interne) rappelait par certains détails l'extravagante Lancia Thesis, par exemple sous la forme des feux arrière verticaux étirés ou de la partie avant avec la grande calandre typique de la marque. Même le constructeur n'a pas nié le recours à divers éléments rétro.

Lancia Ypsilon (2003-2011)

Le logo de l'Ypsilon était désormais souligné. Conçu par l'agence de publicité Carré Noir, le logo devait être "une métaphore du nouveau niveau de style et de contenu du modèle par rapport à l'ancienne Lancia Y". Le logotype a été étendu de la lettre unique de l'ancien véhicule (c'est-à-dire un Y) au mot qui désigne la lettre grecque en écriture cursive : Ypsilon.

Lancia Ypsilon (2003-2011)

Un intérieur très personnalisable

À l'intérieur, il y avait, si nécessaire, des matériaux nobles et, selon le constructeur, un total de 555 possibilités de personnalisation de l'Ypsilon. L'éventail allait du cuir bicolore à l'Alcantara ou au velours doux et au tissu glamour maritime.

Il y avait également onze couleurs de carrosserie, six finitions intérieures différentes (dans huit teintes différentes) et cinq types de jantes en alliage léger (y compris les versions disponibles en accessoires). La nouvelle gamme de modèles était disponible en trois variantes d'équipement (Ypsilon, Argento et Platino).

Intérieur de la Lancia Ypsilon (2003-2011)

Une infinité de couleurs

En particulier avec les peintures bicolores proposées depuis 2004, la Lancia avait un aspect individuel voire extravagant. Lors de ces peintures, une laque brillante ou mate d'une autre teinte était appliquée sur le toit, les rétroviseurs extérieurs ainsi que sur le hayon. Le modèle spécial "Versus", une collaboration entre Lancia et Versace en 2008, a reçu des inscriptions Versus sérigraphiées sur le toit et le hayon.

Lors de la révision du modèle en 2006, différentes jantes en alliage léger bicolores ont été ajoutées au programme. Certaines parties de ces roues étaient polies pour obtenir un brillant semblable au chrome, tandis que les autres parties étaient peintes en anthracite, noir ou marron.

Les moteurs

Venons-en aux moteurs : l'unité de base était le 1.2 éprouvé de 60 ch et le 1.2 16V de 80 ch. Les deux autres moteurs étaient nouveaux : un 1.4 16V de 95 ch et le 1.3 Multijet 16V. Il s'agissait pour ce dernier d'un diesel d'une puissance de 70 ch et d'un couple de 180 Nm à 1750 tr/min. Il s'agissait à l'époque du plus petit moteur diesel quatre cylindres à rampe commune du marché. Une boîte de vitesses automatisée était disponible en option. Son nom était très italien : DFN signifiait "Dolce far niente", l'art doux de ne rien faire.